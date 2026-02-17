La Vie Est Belle od Lancome to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych damskich zapachów wszechczasów. Te perfumy to idealna mieszanka otulających, słodkich i świeżych nut które dają razem kompozycję subtelną i delikatną, ale jednocześnie niezwykle kobiecą. Uwielbiają je kobiety w każdym wieku, ale jest jeden minus - ich cena. Warto więc szukać zamienników o bliźniaczych nutach zapachowym, a jeden z takich flakoników znalazłyśmy w Rossmannie za 1/4 ceny oryginału. Zobacz, co to za zapach i koniecznie go przetestuj przy najbliższej wizycie w drogerii.

Tani zamiennik perfum La Vie Esta Belle

Woda perfumowana Scent of Beauty N°2 to jedna z tych drogeryjnych kompozycji, które od razu budzą konkretne skojarzenia. Już po pierwszym rozpyleniu trudno nie pomyśleć o estetyce La Vie Est Belle - słodkiej, otulającej i wyraźnie kobiecej. To zapach oparty na konstrukcji znanej z dużo droższego bestsellera, ale w hitowej cenie 76,99 zł za 50 ml, co daje około 1/4 kwoty, którą trzeba zapłacić za tę samą pojemność La Vie Est Belle.

Pozostaje tylko pytanie, czym naprawdę pachnie gdzie kończy się inspiracja, a zaczynają różnice? Aby to wiedzieć, najlepiej prześledzić dokładnie opis nut zapachowych oraz opinie, a my zrobiłyśmy to już za was.

Fot. materiały rossmann.pl

Jak pachnie Scent of Beauty N°2?

Woda perfumowana z Rossmanna zbudowana jest wokół popularnego dziś akordu owocowo-kwiatowo-gourmand. Kompozycja nie aspiruje do zapachu niszowego i jest wyraźnie inspirowana estetyką francuskich bestsellerów ostatniej dekady. Po pryśnięciu pierwsze minuty należą do bergamotki i czarnej porzeczki. To akord bardzo rozpoznawalny również w La Vie Est Belle, gdzie owocowy wstęp przygotowuje skórę na dalszą, słodszą część kompozycji. Różowy pieprz pełni tu rolę subtelnego akcentu, dodaje kompozycji energii i sprawia, że otwarcie nie jest płaskie.

Po kilkunastu minutach owocowa świeżość zaczyna się wygładzać, a kompozycja przechodzi w fazę kwiatową, gdzie jaśmin i kwiat pomarańczy nadają kobiecości i miękkości. Irys wprowadza lekko pudrowy niuans i to właśnie ten element buduje wrażenie elegancji i dojrzałości. W połączeniu z kwiatem pomarańczy daje efekt znany z La Vie Est Belle: słodki, ale nie całkowicie cukierkowy, raczej aksamitny i otulający.

Najważniejszym elementem Scent of Beauty N°2 jest baza, czyli laska wanilii i fasola tonka budują efekt deserowy. To właśnie ta część odpowiada za skojarzenia z La Vie Est Belle, którego znak rozpoznawczy stanowi gourmandowa głębia. Paczula nadaje kompozycji struktury i głębi, a bez niej zapach mógłby być jednowymiarowo słodki. Piżmo z kolei wygładza całość i sprawia, że zapach lepiej stapia się ze skórą. W tej fazie Scent of Beauty N°2 jest najbardziej zbliżony charakterem do pierwowzoru - ciepły, otulający, wyraźnie obecny w przestrzeni, szczególnie w pierwszych godzinach noszenia.

Podobieństwa i różnice w porównaniu do La Vie Est Belle

Podobieństwo opiera się na konstrukcji: owocowe otwarcie, kremowo-kwiatowe serce i słodka, waniliowo-paczulowa baza. To schemat, który w La Vie Est Belle stał się znakiem rozpoznawczym i który tutaj został wyraźnie odtworzony. Różnice mogą pojawić się w niuansach głębi, jakości składników czy sposobie przechodzenia między fazami. W droższej kompozycji przejścia bywają bardziej płynne, a akordy lepiej zbalansowane. W wersji z Rossmanna słodycz może być odczuwana jako bardziej bezpośrednia i mniej wielowymiarowa. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólne wrażenie – ciepłej, kobiecej, słodkiej aury – pozostaje bardzo zbliżone.

Dla kogo ten zapach będzie trafiony? Scent of Beauty N°2 to propozycja dla kobiet, które lubią zapachy wyraźnie słodkie, otulające i zauważalne. Może być dobrym wyborem dla osób, które cenią estetykę La Vie Est Belle, lecz nie chcą inwestować w droższy flakon.

