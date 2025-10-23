Serum z wąkrotą zyskało status viralowego kosmetyku, a teraz dostępne jest również w wersji stworzonej z myślą o cerze tłustej i mieszanej. Marka SKIN1004 przygotowała specjalną formułę Madagascar Centella Poremizing Fresh Ampoule, która łączy działanie regulujące wydzielanie sebum z intensywnym nawilżeniem i właściwościami łagodzącymi. Produkt, który wcześniej zdobył uznanie w mediach społecznościowych, teraz może okazać się remedium dla skóry zmagającej się z rozszerzonymi porami i błyszczeniem.

Działanie serum z wąkrotą

Madagascar Centella Poremizing Fresh Ampoule od SKIN1004 to koreańskie serum z wąkrotą, które stworzono z myślą o skórze tłustej i mieszanej. Kosmetyk ten działa jak filtr – natychmiast po aplikacji przynosi ukojenie i zmniejsza widoczność porów. Zawarty w nim ekstrakt z wąkroty azjatyckiej w stężeniu aż 50,47% wspiera procesy regeneracyjne skóry i wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Serum skutecznie reguluje wydzielanie sebum, co pozwala zminimalizować ryzyko powstawania niedoskonałości. Jednocześnie intensywnie nawilża, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla skóry z tendencją do przesuszania się przy kuracjach matujących.

SKIN1004 Madagascar Centella Poremizing, fot. mat. prasowe

Do jakiej cery sprawdzi się serum zmniejszające widoczność porów?

Produkt został stworzony z myślą o skórze tłustej, mieszanej i tej, która potrzebuje intensywnego odżywienia oraz regeneracji. Działa odżywczo i łagodząco, a dzięki właściwościom przeciwzapalnym, może być stosowany także przez osoby zmagające się z niedoskonałościami i stanami zapalnymi skóry.

Serum do cery tłustej SKIN1004 to również idealna propozycja dla tych, którzy zauważają nadmierną produkcję sebum i rozszerzone pory – ampułka działa zwężająco i wspiera utrzymanie równowagi hydrolipidowej skóry. Dzięki temu twarz staje się bardziej gładka i matowa, a pory mniej widoczne – jak po zastosowaniu gumki do ścierania.

Składniki aktywne, które znajdziesz w koreańskim serum

Serum z wąkrotą Madagascar Centella Poremizing od SKIN1004 bazuje na silnych składnikach aktywnych. Każdy z nich został dobrany tak, by zapewnić skórze kompleksową pielęgnację.

Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (50,47%) – to główny składnik serum, znany z działania łagodzącego i przeciwzapalnego. Wspiera procesy gojenia się skóry i wzmacnia jej barierę ochronną.

– to główny składnik serum, znany z działania łagodzącego i przeciwzapalnego. Wspiera procesy gojenia się skóry i wzmacnia jej barierę ochronną. Ekstrakt z rumianku pospolitego – działa przeciwzapalnie i redukuje zaczerwienienia. Przyspiesza regenerację naskórka i koi podrażnienia.

– działa przeciwzapalnie i redukuje zaczerwienienia. Przyspiesza regenerację naskórka i koi podrażnienia. Ekstrakt z aloesu – nawilża skórę i wspiera jej odbudowę. Działa kojąco, łagodząc stany zapalne i przynosząc ulgę cerze skłonnej do podrażnień.

– nawilża skórę i wspiera jej odbudowę. Działa kojąco, łagodząc stany zapalne i przynosząc ulgę cerze skłonnej do podrażnień. Pantenol – przyspiesza proces regeneracji skóry oraz działa przeciwzapalnie. Łagodzi podrażnienia i uczucie ściągnięcia.

– przyspiesza proces regeneracji skóry oraz działa przeciwzapalnie. Łagodzi podrażnienia i uczucie ściągnięcia. Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate) – odpowiada za długotrwałe nawilżenie skóry. Wiąże wodę w naskórku, poprawiając jego elastyczność i jędrność.

– odpowiada za długotrwałe nawilżenie skóry. Wiąże wodę w naskórku, poprawiając jego elastyczność i jędrność. Kompleks peptydów – ujędrnia skórę i stymuluje produkcję kolagenu. Peptydy wspomagają odbudowę struktury skóry i wygładzają drobne zmarszczki.

