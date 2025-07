Mieć "słodki ząb", czyli być łasuchem, to idealne określenie tego zapachu. Naprawdę trudno go zapomnieć. Jest słodki, dziewczęcy i odważny, ale z klasą. Pachnie jak deser, który chciałabyś zjeść, a do tego zostawia naprawdę długi ogon jak na swoją półkę cenową. Nawet bez promocji nie zapłacisz za nie krocia, ale teraz Rossmann przygotował mega zniżkę.

Jak pachnie Sabrina Carpenter Sweet Tooth?

Sweet Tooth to aromatyczna, słodka, ale nie przytłaczająca kompozycja, która od pierwszej nuty przywołuje na myśl letni deser jedzony w cieniu palm. Otwiera się radosną mieszanką musującej bergamotki, pikantnej nuty kandyzowanego imbiru i obłędnej pianki czekoladowej. Chwilę później zapach miękko przechodzi w aksamitne nuty serca: jaśminowe płatki przełamane kremowym mleczkiem kokosowym i głęboką, słodką wanilią z Madagaskaru.

Bazę zapachu tworzy drzewo kaszmirowe, piżmo i śmietankowa nuta inspirowana bitą śmietaną Chantilly. Całość zamknięta jest w uroczym flakonie w kształcie różowej czekolady. Zapach najlepiej aplikować rano bezpośrednio na skórę - wówczas będzie się stopniowo rozwijał w ciągu dnia. Zaaplikowane na ubranie albo włosy będą się długo utrzymywać, ale dużo słabiej rozwijać wraz z ruchem czy aktywnością.

Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth pachną dziewczęco, ale nie dziecinnie, fot. mat. prasowe

Sabrina Carpenter Sweet Tooth: dla kogo?

To zapach idealny dla miłośniczek słodkich, otulających perfum, które jednak nie są przesadnie ciężkie ani mdłe. Jeśli lubisz słodkie nuty zapachowe i aromaty wanilii, pianki, białej czekolady i kokosa - Sweet Tooth może być twoim nowym signature scent. Świetnie sprawdzi się zarówno latem, jak i zimą - w chłodne dni daje wrażenie ciepła i przytulności, a w upały kojarzy się z beztroskimi wakacjami i słodkim lodowym deserem.

Gdzie kupić go taniej?

Regularna cena tych perfum to prawie 130 złotych, ale obecnie w Rossmannie trwa promocja, gdzie zapach możesz dostać aż 30% taniej. Za flakon o pojemności 30 ml zapłacisz jedynie 89,99 zł. Perfumy złapiesz zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online.

