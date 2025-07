Latem rezygnujemy z mocnych perfum na rzecz delikatnych mgiełek, które możemy stosować do ciała i włosów. Niedawno pisałam o viralowej mgiełce, która jest jak pistacja i karmel zamknięte w butelce. Teraz czas na inny produkt, który podbił moje serce zapachem kwiatów. Jest dostępny w Rossmannie. Zobacz, dlaczego ten kosmetyk świetnie sprawdzi się w okresie wakacyjnym.

Ta mgiełka do ciała pachnie jak luksusowe perfumy

Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, gdy poznałam tę mgiełkę, to opakowanie. Wygląda jak buteleczka luksusowych, arabskich perfum, które obecnie cieszą się ogromną popularnością. Ten produkt nie ma jednak tak ciężkiego zapachu, wręcz przeciwnie - jest lekki, kwiatowy i idealny na lato.

Właśnie dlatego mgiełka do ciała i włosów Sorvella Soho to hit wakacji. Wystarczy spryskać się nią po prysznicu, aby pięknie pachnieć przez cały dzień. Nuty, które są wyczuwalne, to m.in. jaśmin, konwalie, ale też migdały czy kakao - wszystko, co kojarzy się z latem, a przede wszystkim letnim porankiem w ogrodzie.

Mgiełka do ciała i włosów Sorvella Soho w Rossmannie

Ten zapach dostępny jest w drogeriach Rossmann. 100 ml mgiełki kosztuje 59,99 zł. To zatem konkurencyjna cena zarówno jeśli chodzi o różnego rodzaju perfumy, jak i inne mgiełki dostępne na rynku.

Mgiełka do ciała i włosów Sorvella Soho, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Warto dodać, że ta mgiełka to produkt nie tylko na dzień. Śmiało możesz się nią spsikać także letniego wieczoru, gdy chcesz postawić na bardziej elegancką stylizację. Wówczas również będzie pasować, ponieważ ten zapach jest naprawdę uniwersalny.

Mgiełki do ciała i włosów na lato

Mgiełka zapachowa to produkt, który rewelacyjnie sprawdza się latem. Nadaje nam bowiem orzeźwiający zapach i można ją stosować zarówno do ciała, jak i do włosów - zamiast klasycznych, duszących perfum.

Warto dodać, że wiele tego typu produktów ma też działanie pielęgnujące. Warto zatem wybierać te, które będą nam pasować zapachem, ale też jednocześnie zadbają o naszą skórę latem, gdy jest ona szczególnie podatna na wysuszenie i odparzenia.