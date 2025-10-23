W chłodne dni szczególnie chętnie sięgamy po perfumy, które oferują nie tylko ciepło, ale także apetyczną słodycz przypraw, kawy i mlecznych nut. Perfumy arabskie słyną z bogactwa i głębi aromatów, które doskonale wpisują się w jesienno-zimowy klimat.

Nuty inspirowane pumpkin chai latte – choć nietypowe dla klasycznej arabskiej tradycji – znalazły swoje miejsce w wybranych kompozycjach, łącząc orientalne przyprawy, akordy kawowe oraz słodkie, otulające bazowe tony. Zobacz mój ranking trzech najciekawszych zapachów, które sprawią, że nawet najchłodniejszy dzień stanie się przytulniejszy.

Khadlaj Mocha Latte – połączenie kawy, czekolady i przypraw

Khadlaj Mocha Latte to propozycja, która zachwyci wszystkich miłośników głębokich, orientalnych nut gourmand.

Kompozycja otwiera się wyrazistym akcentem cynamonu, kardamonu oraz świeżej pomarańczy, które tworzą niezwykle aromatyczną i korzenną bazę. W sercu perfum pojawia się kawa (znajdziesz ją też w innych arabskich perfumach: Asad Lattafa) połączona z czekoladą oraz nutą likieru, nadając całości głębi, słodyczy i kremowej tekstury. Baza zapachu zbudowana jest na benzoesie, wanilii i bobie tonka, które wzmacniają otulający charakter perfum i zapewniają im trwałość przez cały dzień.

To perfumy unisex, doskonale sprawdzające się podczas chłodniejszych miesięcy – otulają niczym aromatyczny napój kawowy z dodatkiem przypraw i mlecznej pianki. Docenią je osoby, które szukają niebanalnych, ciepłych, a zarazem wyrazistych propozycji na jesień i zimę.

Perfumy - Fot. arabicparfums.com

Khadlaj Caffe Latte – kremowe nuty kawy i migdałów na chłodne dni

Khadlaj Caffe Latte to idealny wybór dla tych, którzy pragną połączyć aksamitną słodycz z mleczną łagodnością w jednym flakonie.

Zapach otwiera się kremową kombinacją migdałów, kawy i mleka, przywołując skojarzenia z aromatycznym napojem kawowym doprawionym słodką pianką. Serce perfum składa się z nut bursztynu, wanilii oraz nieoczywistego akordu lodów, co daje efekt subtelnego, deserowego zapachu o otulającym charakterze. Baza zbudowana jest na karmelu, wanilii i kremie migdałowym, nadając perfumom długo utrzymujący się, gourmandowy finisz.

Khadlaj Caffe Latte to perfumy kobiece, które z powodzeniem wpisują się w jesienne i zimowe stylizacje, podkreślając przytulny, domowy nastrój chłodniejszych dni. Idealne dla osób ceniących delikatną słodycz oraz wyczuwalne nuty mleka i kawy.

Perfumy - Fot. arabicparfums.com

Al-Rehab French Coffee – intensywny aromat kawy z wanilią i karmelem

Al-Rehab French Coffee to esencja zapachu świeżo mielonej kawy połączonej z aksamitną wanilią i słodkim karmelem, zamknięta w wygodnej formie olejku roll-on.

Perfumy otwierają się mocnym, realistycznym aromatem kawy, który w kolejnych minutach przeplata się z miękkimi akordami wanilii oraz deserowego karmelu. Baza kompozycji wzbogacona została o zmysłowe piżmo, które wydłuża trwałość perfum i dodaje im elegancji.

Ten zapach to doskonała propozycja na chłodne dni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – otula i rozgrzewa, przywodząc na myśl filiżankę francuskiej kawy z dodatkiem mleka i przypraw. Dzięki poręcznemu opakowaniu perfumy są zawsze pod ręką, pozwalając na szybką aplikację w każdej sytuacji.

Perfumy - Fot. arabicparfums.com

