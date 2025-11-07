To serum napakowane niacynamidem wygładza i rozświetla. Teraz w Hebe kosztuje 19,99 zł
Serum z niacynamidem to prawdziwy hit w świecie pielęgnacji! Ten wszechstronny kosmetyk poprawia wygląd skóry niezależnie od jej typu – wyrównuje koloryt, zmniejsza niedoskonałości i dodaje cerze zdrowego blasku. Regularne stosowanie sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej promienna i wyraźnie zdrowsza.
Serum z niacynamidem z Hebe to jeden z tych kosmetyków, które zyskały status pielęgnacyjnego must have. Ten wszechstronny składnik działa jak tarcza ochronna dla skóry – reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów, rozjaśnia przebarwienia i łagodzi podrażnienia. Nic dziwnego, że pokochały go zarówno osoby z cerą tłustą, jak i wrażliwą czy dojrzałą – bo niacynamid naprawdę potrafi zdziałać cuda.
Niacynobaza to skoncentrowane serum z niacynamidem z Hebe, które zyskała ogromne zainteresowanie wśród osób poszukujących skutecznych rozwiązań dla cery dojrzałej i problematycznej.
Komu dedykowane jest serum z Hebe i jak je stosować?
Niacynobaza to skoncentrowane serum do twarzy i ciała, zawierające aż 25% niacynamidu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób z cerą dojrzałą oraz zmagających się z przebarwieniami. Dzięki swojej formule idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wymagającej intensywnej regeneracji i rozjaśnienia.
Serum z Hebe za 19,99 zł zostało przetestowane dermatologicznie, co potwierdza bezpieczeństwo jego stosowania. Lekka formuła produktu pozwala na szybkie wchłanianie, a jego aplikacja jest zalecana punktowo, w ilości odpowiadającej jednemu ziarnu grochu dziennie. W przypadku stosowania na całą twarz należy ograniczyć się do ilości nieprzekraczającej dwóch ziaren grochu co drugi dzień.
Jakie efekty daje serum z niacynamidem?
Serum z niacynamidem 25% działa na wielu poziomach. Redukuje przebarwienia i zmarszczki, przywracając skórze młodszy wygląd. Dzięki regularnemu stosowaniu poprawia koloryt cery, elastyczność skóry, a także zmniejsza widoczność porów. Co ważne, reguluje również wydzielanie sebum, pozostawiając skórę matową, ale jednocześnie pełną blasku.
Niacynobaza działa także przeciwstarzeniowo, liftingująco, napinająco i regenerująco. Efekty jej działania można zauważyć już po kilku dniach stosowania – cera staje się wyraźnie wygładzona, promienna i bardziej napięta. Dla osób zmagających się z oznakami starzenia lub przebarwieniami to doskonały wybór codziennej pielęgnacji.
Co zawiera Niacynobaza? Kluczowe składniki aktywne
Najważniejszym składnikiem aktywnym w serum jest niacynamid, który występuje w bardzo wysokim stężeniu – aż 25%. Oprócz tego w składzie znajdują się:
- Aqua (woda),
- Methylpropanediol,
- Caprylic/Capric Triglyceride,
- Isopropyl Myristate,
- Cetearyl Alcohol,
- Glyceryl Stearate Citrate,
- Tocopherol (witamina E),
- Glyceryl Caprylate,
- Sodium Polyacrylate,
- Hydroxyacetophenone.
Dzięki tak dobranym składnikom serum intensywnie pielęgnuje skórę, zapewniając jej wygładzenie, rozświetlenie oraz regenerację. Zawartość witaminy E wzmacnia działanie antyoksydacyjne, a pozostałe substancje wspomagają nawilżenie i odbudowę bariery hydrolipidowej.
