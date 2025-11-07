Serum z niacynamidem z Hebe to jeden z tych kosmetyków, które zyskały status pielęgnacyjnego must have. Ten wszechstronny składnik działa jak tarcza ochronna dla skóry – reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów, rozjaśnia przebarwienia i łagodzi podrażnienia. Nic dziwnego, że pokochały go zarówno osoby z cerą tłustą, jak i wrażliwą czy dojrzałą – bo niacynamid naprawdę potrafi zdziałać cuda.

Niacynobaza to skoncentrowane serum z niacynamidem z Hebe, które zyskała ogromne zainteresowanie wśród osób poszukujących skutecznych rozwiązań dla cery dojrzałej i problematycznej.

Serum - Fot. hebe.pl

Komu dedykowane jest serum z Hebe i jak je stosować?

Niacynobaza to skoncentrowane serum do twarzy i ciała, zawierające aż 25% niacynamidu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób z cerą dojrzałą oraz zmagających się z przebarwieniami. Dzięki swojej formule idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wymagającej intensywnej regeneracji i rozjaśnienia.

Serum z Hebe za 19,99 zł zostało przetestowane dermatologicznie, co potwierdza bezpieczeństwo jego stosowania. Lekka formuła produktu pozwala na szybkie wchłanianie, a jego aplikacja jest zalecana punktowo, w ilości odpowiadającej jednemu ziarnu grochu dziennie. W przypadku stosowania na całą twarz należy ograniczyć się do ilości nieprzekraczającej dwóch ziaren grochu co drugi dzień.

Jakie efekty daje serum z niacynamidem?

Serum z niacynamidem 25% działa na wielu poziomach. Redukuje przebarwienia i zmarszczki, przywracając skórze młodszy wygląd. Dzięki regularnemu stosowaniu poprawia koloryt cery, elastyczność skóry, a także zmniejsza widoczność porów. Co ważne, reguluje również wydzielanie sebum, pozostawiając skórę matową, ale jednocześnie pełną blasku.

Niacynobaza działa także przeciwstarzeniowo, liftingująco, napinająco i regenerująco. Efekty jej działania można zauważyć już po kilku dniach stosowania – cera staje się wyraźnie wygładzona, promienna i bardziej napięta. Dla osób zmagających się z oznakami starzenia lub przebarwieniami to doskonały wybór codziennej pielęgnacji.

Co zawiera Niacynobaza? Kluczowe składniki aktywne

Najważniejszym składnikiem aktywnym w serum jest niacynamid, który występuje w bardzo wysokim stężeniu – aż 25%. Oprócz tego w składzie znajdują się:

Aqua (woda),

Methylpropanediol,

Caprylic/Capric Triglyceride,

Isopropyl Myristate,

Cetearyl Alcohol,

Glyceryl Stearate Citrate,

Tocopherol (witamina E),

Glyceryl Caprylate,

Sodium Polyacrylate,

Hydroxyacetophenone.

Dzięki tak dobranym składnikom serum intensywnie pielęgnuje skórę, zapewniając jej wygładzenie, rozświetlenie oraz regenerację. Zawartość witaminy E wzmacnia działanie antyoksydacyjne, a pozostałe substancje wspomagają nawilżenie i odbudowę bariery hydrolipidowej.

Czytaj także: