Serum z niacynamidem z Hebe to jeden z tych kosmetyków, które zyskały status pielęgnacyjnego must have. Ten wszechstronny składnik działa jak tarcza ochronna dla skóry – reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów, rozjaśnia przebarwienia i łagodzi podrażnienia. Nic dziwnego, że pokochały go zarówno osoby z cerą tłustą, jak i wrażliwą czy dojrzałą – bo niacynamid naprawdę potrafi zdziałać cuda.

Niacynobaza to skoncentrowane serum z niacynamidem z Hebe, które zyskała ogromne zainteresowanie wśród osób poszukujących skutecznych rozwiązań dla cery dojrzałej i problematycznej.

Serum z niacynamidem
Serum - Fot. hebe.pl

Komu dedykowane jest serum z Hebe i jak je stosować?

Niacynobaza to skoncentrowane serum do twarzy i ciała, zawierające aż 25% niacynamidu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób z cerą dojrzałą oraz zmagających się z przebarwieniami. Dzięki swojej formule idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wymagającej intensywnej regeneracji i rozjaśnienia.

Serum z Hebe za 19,99 zł zostało przetestowane dermatologicznie, co potwierdza bezpieczeństwo jego stosowania. Lekka formuła produktu pozwala na szybkie wchłanianie, a jego aplikacja jest zalecana punktowo, w ilości odpowiadającej jednemu ziarnu grochu dziennie. W przypadku stosowania na całą twarz należy ograniczyć się do ilości nieprzekraczającej dwóch ziaren grochu co drugi dzień.

Jakie efekty daje serum z niacynamidem?

Serum z niacynamidem 25% działa na wielu poziomach. Redukuje przebarwienia i zmarszczki, przywracając skórze młodszy wygląd. Dzięki regularnemu stosowaniu poprawia koloryt cery, elastyczność skóry, a także zmniejsza widoczność porów. Co ważne, reguluje również wydzielanie sebum, pozostawiając skórę matową, ale jednocześnie pełną blasku.

Niacynobaza działa także przeciwstarzeniowo, liftingująco, napinająco i regenerująco. Efekty jej działania można zauważyć już po kilku dniach stosowania – cera staje się wyraźnie wygładzona, promienna i bardziej napięta. Dla osób zmagających się z oznakami starzenia lub przebarwieniami to doskonały wybór codziennej pielęgnacji.

Co zawiera Niacynobaza? Kluczowe składniki aktywne

Najważniejszym składnikiem aktywnym w serum jest niacynamid, który występuje w bardzo wysokim stężeniu – aż 25%. Oprócz tego w składzie znajdują się:

  • Aqua (woda),
  • Methylpropanediol,
  • Caprylic/Capric Triglyceride,
  • Isopropyl Myristate,
  • Cetearyl Alcohol,
  • Glyceryl Stearate Citrate,
  • Tocopherol (witamina E),
  • Glyceryl Caprylate,
  • Sodium Polyacrylate,
  • Hydroxyacetophenone.

Dzięki tak dobranym składnikom serum intensywnie pielęgnuje skórę, zapewniając jej wygładzenie, rozświetlenie oraz regenerację. Zawartość witaminy E wzmacnia działanie antyoksydacyjne, a pozostałe substancje wspomagają nawilżenie i odbudowę bariery hydrolipidowej.

