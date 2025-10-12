Jak działa peptydowy krem ze złotem Clarena?

EGF Gold Mousse Cream 50 ml to peptydowy krem w musie stworzony przez markę Clarena. Produkt zawiera starannie dobrane składniki aktywne, w tym BIO-Placentę, koloidalne złoto oraz czynniki wzrostu EGF, IFG, FGF i VEGF. Działanie kremu ukierunkowane jest na regenerację skóry, poprawę jej jędrności i widoczną redukcję zmarszczek.

Reklama

Formuła kosmetyku została opracowana z myślą o potrzebach skóry dojrzałej, która z wiekiem traci jędrność i blask. Obecność ECM Tripeptydu stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co poprawia napięcie skóry i przyczynia się do jej wygładzenia. Krem skutecznie modeluje owal twarzy i dodaje cerze młodzieńczego blasku, dzięki czemu zasługuje na miano produktu anti-aging.

Drobinki koloidalnego złota zawarte w kremie działają rozświetlająco i odmładzająco. Peptydy wspierają naturalne mechanizmy naprawcze skóry, czyniąc ją bardziej elastyczną i gładką.

Peptydowy krem ze złotem Clarena, Fot. materiały promocyjne, e-clarena.eu

Ten krem to idealna baza pod makijaż

Peptydowy krem Clarena, dzięki swojej lekkiej, musowej konsystencji, nie obciąża skóry i szybko się wchłania. To czyni go idealną bazą pod makijaż, nawet przy cerze dojrzałej. Nie roluje się i nie tworzy nieestetycznej warstwy, dlatego zapewnia doskonałą przyczepność dla podkładu.

Kosmetyk nie tylko pielęgnuje, ale również przygotowuje skórę do dalszych kroków makijażowych. Jego rozświetlające właściwości sprawiają, że cera wygląda na zdrowszą i bardziej wypoczętą, co pozwala uzyskać efekt świeżości i naturalnego glow.

Dla kogo przeznaczony jest EGF Gold Mousse Cream?

EGF Gold Mousse Cream został opracowany z myślą o kobietach i mężczyznach ze skórą dojrzałą, u której widoczne są oznaki starzenia – utrata jędrności, zmarszczki, ziemisty koloryt. Szczególnie polecany jest osobom, które chcą nie tylko nawilżyć i odżywić cerę, ale też skutecznie przeciwdziałać jej starzeniu się.

Krem świetnie sprawdzi się również jako uzupełnienie profesjonalnych zabiegów kosmetycznych lub jako element codziennej pielęgnacji anti-aging. Dzięki zawartości koloidalnego złota i BIO-Placenty zapewnia kompleksową regenerację, przywracając skórze zdrowy wygląd.

Jak stosować peptydowy krem Clarena?

Stosowanie kremu EGF Gold Mousse Cream jest niezwykle proste. Niewielką ilość produktu należy zaaplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Ze względu na lekką formułę, krem może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc.

Dzięki szybkiemu wchłanianiu się i doskonałemu dopasowaniu do skóry nie powoduje uczucia ciężkości ani lepkości. To doskonałe rozwiązanie dla osób szukających skutecznego i przyjemnego w użyciu kremu przeciwzmarszczkowego.

Gdzie kupić krem z koloidalnym złotem i BIO-Placentą?

Peptydowy krem ze złotem Clarena dostępny jest w oficjalnym sklepie internetowym marki. Produkt oferowany jest w opakowaniu 50 ml w cenie 169,00 zł. Dostawa realizowana jest w ciągu 24 godzin, a przy zakupach od 150 zł przysługuje darmowa wysyłka. Co więcej, klient ma aż 100 dni na ewentualny zwrot nieużywanego kosmetyku.

Warto podkreślić, że krem EGF Gold Mousse Cream to jeden z najbardziej popularnych produktów z oferty Clareny, łączący innowacyjne technologie peptydowe z luksusowym składem. Stanowi doskonałą inwestycję w pielęgnację skóry dojrzałej, która wymaga wyjątkowego traktowania.

Czytaj także: