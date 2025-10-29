Krem ze złotem to coraz popularniejszy wybór wśród osób poszukujących skutecznej pielęgnacji skóry dojrzałej. Dzięki połączeniu 24-karatowego złota, peptydów oraz ekstraktu i oleju z róży, ten kosmetyk marki Perfecta zapewnia spektakularne efekty anti-aging. Działa na wielu poziomach: redukuje widoczność zmarszczek, głęboko nawilża i odbudowuje barierę ochronną skóry. Poznaj szczegóły działania tego luksusowego kremu do twarzy i przekonaj się, dlaczego cieszy się tak dużą popularnością wśród osób 50+.

Jak działa krem ze złotem na twarz?

Marka Perfecta oferuje luksusowy krem przeciwzmarszczkowy 24K Gold & Rose Oil na dzień i na noc 50+, który wstrząsnął rynkiem pielęgnacji anti-aging. Przeznaczony specjalnie dla cery dojrzałej, działa na trzech kluczowych płaszczyznach: redukcja zmarszczek, intensywne nawilżenie oraz odbudowa bariery hydrolipidowej. Formuła kremu sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza i bardziej jędrna już po pierwszym użyciu. Producent wskazuje, że regularne stosowanie zmniejsza ilość, długość, szerokość i głębokość nawet utrwalonych zmarszczek. Kosmetyk zapewnia także natychmiastowy i długotrwały efekt nawilżenia, poprawiając elastyczność i napięcie skóry. Efekt? Poprawiony kontur twarzy, zdrowszy wygląd oraz rozświetlenie.

Bariera hydrolipidowa skóry to naturalna tarcza chroniąca przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Krem marki Perfecta dzięki zawartości oleju jojoba i masła shea wspiera jej regenerację oraz zapewnia odżywienie i ochronę skóry na najwyższym poziomie.

Perfecta 24K Gold & Rose Oil, fot. mat. prasowe

Skład kremu przeciwzmarszczkowego

Najważniejszymi składnikami aktywnymi kremu są opracowane kompleksy składników. To te połączenia odpowiadają za świetne działanie produktu.

3% 24K GOLD & ROSE POWER – biotechnologiczny kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota w połączeniu z olejem i ekstraktem z róży. Zapewnia spektakularne efekty odmładzające, wygładza skórę oraz stymuluje procesy jej odnowy.

– biotechnologiczny kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota w połączeniu z olejem i ekstraktem z róży. Zapewnia spektakularne efekty odmładzające, wygładza skórę oraz stymuluje procesy jej odnowy. ANTI-AGE COMPLEXTM [kwas hialuronowy + PepLift] – ten duet działa ekspresowo. Kwas hialuronowy głęboko nawilża skórę, wiążąc cząsteczki wody w naskórku i wypełniając zmarszczki. PepLift stymuluje produkcję kolagenu, zwiększa napięcie skóry i wyraźnie ją ujędrnia.

– ten duet działa ekspresowo. Kwas hialuronowy głęboko nawilża skórę, wiążąc cząsteczki wody w naskórku i wypełniając zmarszczki. PepLift stymuluje produkcję kolagenu, zwiększa napięcie skóry i wyraźnie ją ujędrnia. Intensive Hydro-Lipid Care – za pielęgnację bariery ochronnej odpowiadają intensywnie nawilżający i odżywiający olej jojoba oraz wygładzające i nadające skórze jedwabistą miękkość masło shea.

W składzie znajdują się również takie substancje jak tetrapeptydy, witamina C, pantenol oraz naturalne oleje: z pestek winogron, dzikiej róży i róży mosqueta.

Złoto w pielęgnacji anti-aging

Zastosowanie 24-karatowego złota w kosmetykach to coraz popularniejszy trend, który zyskuje na znaczeniu szczególnie w segmencie pielęgnacji anti-aging. Marka Perfecta wykorzystała pełen potencjał tego drogocennego pierwiastka, łącząc go z ekstraktem i olejem z róży w kompleksie 24K GOLD & ROSE POWER. Złoto znane jest ze swoich właściwości regenerujących, rozświetlających i przeciwzapalnych. W kosmetyku działa także jako nośnik innych składników aktywnych, wspomagając ich wchłanianie i skuteczność. Działanie odmładzające złota w połączeniu z intensywnym nawilżeniem i odbudową bariery hydrolipidowej sprawia, że krem jest idealnym rozwiązaniem dla kobiet i mężczyzn po 50. roku życia.

