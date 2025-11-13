Ten krem z mocznikiem za 5,49 nawilży najbardziej suche dłonie. Polki wykupuj po dwa opakowania
Zimą skóra dłoni staje się sucha i podrażniona przez mróz i ogrzewanie. Krem do rąk Isana z 5% mocznikiem to antidotum na szorstką skórę, które Polki wykupują na potęgę. Sprawdź, dlaczego działa tak skutecznie.
Zimowa aura to prawdziwe wyzwanie dla naszej skóry, zwłaszcza tej na dłoniach. Mróz, wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach sprawiają, że skóra staje się przesuszona, szorstka i pękająca. Codzienne mycie rąk i brak odpowiedniego natłuszczenia tylko pogarszają sytuację.
Właśnie dlatego Polki masowo sięgają po intensywnie nawilżający krem do rąk z Rossmanna. Krem marki Isana z 5% zawartością mocznika kosztuje zaledwie 5,49 zł i jest uważany za prawdziwy ratunek dla bardzo suchej skóry dłoni. Dlaczego działa tak skutecznie?
Dlaczego krem z mocznikiem to ratunek dla przesuszonej skóry dłoni?
Mocznik to składnik znany ze swoich wyjątkowych właściwości nawilżających. W stężeniu 5% skutecznie wiąże wodę w naskórku, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna i miękka. Działa kojąco na podrażnienia i pomaga odbudować naturalną barierę ochronną.
Isana postawiła na prosty, ale niezwykle skuteczny skład, który odpowiada potrzebom najbardziej wymagającej skóry. Mocznik w kremie działa już od pierwszej aplikacji, przynosząc ulgę suchym i spierzchniętym dłoniom.
Dla kogo przeznaczony jest krem do rąk Isana?
Krem do rąk z mocznikiem jest przeznaczony dla osób, które zmagają się z bardzo suchą, szorstką i pękającą skórą dłoni. Jest idealny dla osób pracujących w zimnie, często myjących ręce lub narażonych na działanie detergentów.
Dzięki łagodnej formule może być stosowany codziennie, nawet kilka razy dziennie. Sprawdzi się również jako krem na noc – nałożony grubszą warstwą intensywnie regeneruje skórę podczas snu.
Co zawiera krem Isana z 5% mocznikiem?
Skład kremu do rąk z Rossmann został opracowany z myślą o maksymalnym wsparciu suchej skóry. Poza 5% mocznikiem, który intensywnie nawilża, w produkcie znajdziemy również:
- pantenol – działa łagodząco, wspomaga regenerację skóry,
- masło shea – znane z właściwości natłuszczających i ochronnych,
- wosk pszczeli – zmiękcza skórę i tworzy barierę ochronną,
- olej z oliwek i olej z awokado – odżywiają skórę i poprawiają jej kondycję,
- witamina E – działa przeciwutleniająco.
Krem ma przyjazne dla skóry pH i został przebadany dermatologicznie. Jego lekka konsystencja sprawia, że szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu.