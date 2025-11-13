Zimowa aura to prawdziwe wyzwanie dla naszej skóry, zwłaszcza tej na dłoniach. Mróz, wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach sprawiają, że skóra staje się przesuszona, szorstka i pękająca. Codzienne mycie rąk i brak odpowiedniego natłuszczenia tylko pogarszają sytuację.

Właśnie dlatego Polki masowo sięgają po intensywnie nawilżający krem do rąk z Rossmanna. Krem marki Isana z 5% zawartością mocznika kosztuje zaledwie 5,49 zł i jest uważany za prawdziwy ratunek dla bardzo suchej skóry dłoni. Dlaczego działa tak skutecznie?

Krem - Fot. rossmann.pl

Dlaczego krem z mocznikiem to ratunek dla przesuszonej skóry dłoni?

Mocznik to składnik znany ze swoich wyjątkowych właściwości nawilżających. W stężeniu 5% skutecznie wiąże wodę w naskórku, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna i miękka. Działa kojąco na podrażnienia i pomaga odbudować naturalną barierę ochronną.

Isana postawiła na prosty, ale niezwykle skuteczny skład, który odpowiada potrzebom najbardziej wymagającej skóry. Mocznik w kremie działa już od pierwszej aplikacji, przynosząc ulgę suchym i spierzchniętym dłoniom.

Dla kogo przeznaczony jest krem do rąk Isana?

Krem do rąk z mocznikiem jest przeznaczony dla osób, które zmagają się z bardzo suchą, szorstką i pękającą skórą dłoni. Jest idealny dla osób pracujących w zimnie, często myjących ręce lub narażonych na działanie detergentów.

Dzięki łagodnej formule może być stosowany codziennie, nawet kilka razy dziennie. Sprawdzi się również jako krem na noc – nałożony grubszą warstwą intensywnie regeneruje skórę podczas snu.

Co zawiera krem Isana z 5% mocznikiem?

Skład kremu do rąk z Rossmann został opracowany z myślą o maksymalnym wsparciu suchej skóry. Poza 5% mocznikiem, który intensywnie nawilża, w produkcie znajdziemy również:

pantenol – działa łagodząco, wspomaga regenerację skóry,

masło shea – znane z właściwości natłuszczających i ochronnych,

wosk pszczeli – zmiękcza skórę i tworzy barierę ochronną,

olej z oliwek i olej z awokado – odżywiają skórę i poprawiają jej kondycję,

witamina E – działa przeciwutleniająco.

Krem ma przyjazne dla skóry pH i został przebadany dermatologicznie. Jego lekka konsystencja sprawia, że szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu.