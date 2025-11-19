Krem z kurkumą to hit pielęgnacyjny marki Orientana, który ma szansę odmienić codzienną rutynę osób zmagających się z problemami skórnymi. Hydrokuracja do twarzy z kurkumą to kosmetyk stworzony z myślą o tych, którzy szukają skutecznego, naturalnego rozwiązania na wypryski i stany zapalne. Dzięki połączeniu silnych składników aktywnych krem nie tylko koi i regeneruje, ale także nadaje skórze jedwabistą gładkość – efekt satin skin.

Jak działa krem z kurkumą na skórę?

Marka Orientana posiada na rynku wyjątkowy produkt, czyli krem do twarzy z kurkumą. Ten naturalny kosmetyk został opracowany z myślą o osobach borykających się z wypryskami, stanami zapalnymi i nierówną strukturą skóry. Dzięki unikalnemu działaniu produkt skutecznie redukuje zmiany trądzikowe oraz przeciwdziała ich nawrotom. Dodatkowo ma działanie nawilżające, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia oraz wpływa pozytywnie na ogólną kondycję skóry.

Regularna aplikacja sprawia, że uzyskasz efekt satin skin, czyli jedwabiście gładkiej skóry bez widocznych porów i niedoskonałości. Dodatkowo krem z kurkumą ma właściwości regenerujące i pomaga odbudować naturalną barierę ochronną skóry.

Krem z kurkumą Orientana, fot. mat. prasowe

Skład kremu z efektem satin skin

Skład kremu z kurkumą jest wegański i oparty na naturalnych składnikach aktywnych. W jego formule kluczowa jest kurkuma, znana z silnych właściwości przeciwzapalnych, antybakteryjnych i antyoksydacyjnych. Działa także kojąco na skórę, przyspiesza gojenie zmian i zapobiega ich powstawaniu.

W składzie znajdują się również inne substancje wspierające pielęgnację skóry:

hydrolat z róży damasceńskiej – wykazuje właściwości antyoksydacyjne, ale również tonizuje i nawilża,

– wykazuje właściwości antyoksydacyjne, ale również tonizuje i nawilża, ekstrakt z aloesu – pomaga ukoić skórę, doskonale nawilża i regeneruje,

– pomaga ukoić skórę, doskonale nawilża i regeneruje, ekstrakt z korzenia lukrecji – wspomaga gojenie, ale również rozjaśnia i łagodzi skórę,

– wspomaga gojenie, ale również rozjaśnia i łagodzi skórę, manjistha – to ajurwedyjskie zioło o właściwościach oczyszczających, które wspiera wyrównanie kolorytu,

– to ajurwedyjskie zioło o właściwościach oczyszczających, które wspiera wyrównanie kolorytu, brahmi – silny przeciwutleniacz regenerujący naskórek.

Dlaczego warto stosować kosmetyki z kurkumą?

Kurkuma od lat ceniona jest w naturalnej kosmetologii za swoje wszechstronne właściwości. W kosmetykach takich jak krem z kurkumą od Orientany działa przede wszystkim jako środek przeciwzapalny i detoksykujący. Regularne stosowanie kosmetyków z kurkumą pozwala redukować trądzik i zapobiegać jego nawrotom oraz łagodzić stany zapalne skóry, ale także rozjaśniać przebarwienia potrądzikowe. Ujednolica koloryt cery, poprawia strukturę skóry i zmniejsza widoczność porów. To pielęgnacyjny multitasker, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również stan cery.

