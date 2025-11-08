Krem Cosrx Snail 92 to jeden z tych kosmetyków, które znikają ze sklepowych półek szybciej, niż się pojawiają. Sprzedawany w popularnej drogerii internetowej Hebe, zyskał status absolutnego bestsellera, a kobiety w każdym wieku są nim dosłownie zachwycone.

Trudno się dziwić – jego działanie przeciwstarzeniowe, zawartość 92% mucyny ślimaka i efekt jędrnej, nawilżonej skóry robią ogromne wrażenie. Co jeszcze sprawia, że krem Cosrx Snail 92 zyskuje taką popularność i nieustannie zdobywa nowe fanki?

Krem - Fot. hebe.pl

Dla kogo przeznaczony jest krem Cosrx Snail 92?

Krem Cosrx Snail 92 za 54,89 zł jest przeznaczony dla osób w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających dojrzałą, wrażliwą, suchą lub odwodnioną skórę. Dzięki swojej żelowej, lekkiej konsystencji jest idealny zarówno dla młodszych osób, jak i dla tych z cerą dojrzałą. Można go stosować dwa razy dziennie – rano i wieczorem – lub w razie potrzeby, by złagodzić uczucie ściągnięcia i dyskomfortu.

Co daje skórze krem z Hebe?

Krem z Hebe działa na skórę wielopoziomowo. Jego główne właściwości to nawilżanie, łagodzenie, zmiękczanie oraz działanie przeciwstarzeniowe. Produkt pomaga znacząco zmniejszyć widoczność zmarszczek i poprawia ogólną jędrność skóry. W efekcie cera staje się bardziej promienna, elastyczna i wygląda na zdrowszą.

Kosmetyk ma odświeżające wykończenie, co oznacza, że nie pozostawia tłustej warstwy, dzięki czemu doskonale sprawdzi się również pod makijaż. Regularne stosowanie pozwala przywrócić naturalny blask skórze oraz złagodzić wszelkie podrażnienia.

Jakie składniki aktywne zawiera Cosrx Snail 92?

Głównym składnikiem aktywnym kremu Cosrx Snail 92 jest filtrat wydzieliny ślimaka, który stanowi aż 92% formuły. Substancja ta, zwana również mucyną, znana jest ze swoich silnych właściwości przeciwzmarszczkowych, regenerujących, ujędrniających oraz nawilżających.

Oprócz mucyny ślimaka, w składzie znajdują się również:

betaina,

pantenol,

alantoina,

kwas hialuronowy,

adenozyna,

arginina

oleje i emolienty takie jak Caprylic/Capric Triglyceride oraz Cetearyl Olivate.

Składniki te razem tworzą wyjątkowo skuteczną formułę, która wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej skóry, przeciwdziała oznakom starzenia i zapewnia dogłębne odżywienie.

