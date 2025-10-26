Ten krem napakowany kolagenem to kompleks młodości w słoiczku. Pozbędzie się każdej zmarszczki
Krem przeciwstarzeniowy z kolagenem i ceramidami to genialny produkt z portfolio polskiej marki, która dosłownie walczy z czasem. Za 15,99 zł otrzymujesz regenerację, nawilżenie i ujędrnienie w jednym!
Krem przeciwstarzeniowy nie musi kosztować fortuny, aby zapewnić spektakularne efekty. Eveline Cosmetics ma w swojej ofercie perełkę, która zaskakuje składem, działaniem i ceną. To intensywnie regenerująca formuła stworzona z myślą o cerze dojrzałej, ale idealna dla każdego typu skóry. Przy regularnej cenie 15,99 zł, ten produkt łączy siłę kolagenu, ceramidów i kompleksu odmładzającego w jednym słoiczku.
Działanie kremu przeciwstarzeniowego
Eveline Cosmetics Krem-Ampułka Kolagen Therapy to krem przeciwstarzeniowy, który ma szansę zrewolucjonizować domową pielęgnację skóry dojrzałej. Oferuje natychmiastowe efekty odmłodzenia. Produkt łączy działanie kremu na dzień i na noc, co czyni go wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę i skuteczność. Dzięki lekkiej konsystencji, która błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości, idealnie sprawdza się pod makijaż.
Regularne stosowanie przynosi widoczne efekty: zmniejszenie zmarszczek, wygładzenie linii i bruzd, poprawa gęstości i jędrności skóry. Już po kilku dniach stosowania skóra ma być bardziej sprężysta, nawilżona i elastyczna. Marka podkreśla, że krem działa błyskawicznie, zapewniając pierwsze rezultaty w krótkim czasie.
Składniki aktywne, które znajdziesz w wygładzającym kremie
Formuła kremu oparta jest na zaawansowanych składnikach przeciwstarzeniowych.
- Kolagen – naturalne białko, które buduje strukturę skóry. Wzmacnia jej elastyczność, poprawia napięcie i wygładza zmarszczki. W kremie działa jako silny czynnik regenerujący.
- Ceramidy – odbudowują barierę lipidową skóry, chronią ją przed utratą wilgoci i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają głębokie nawilżenie i regenerację.
- 5% kompleks odmładzający – zestaw składników działających przeciwzmarszczkowo i stymulujących odnowę komórkową.
- Zhydrolizowana elastyna – wspiera elastyczność skóry i przeciwdziała wiotczeniu. Uzupełnia działanie kolagenu.
- Ekstrakt z bursztynu (Amber extract) – ma właściwości rozświetlające i energizujące. Dodaje skórze blasku i pobudza jej naturalne procesy odnowy.
- Tocopheryl Acetate (witamina E) – silny antyoksydant, chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Wspiera gojenie i poprawia elastyczność.
- Złoto – składnik luksusowy, stosowany w kosmetykach premium. Ma właściwości rozświetlające i poprawiające mikrocyrkulację w skórze.
Kombinacja tych substancji zapewnia silne działanie ujędrniające i wygładzające. Skóra staje się zauważalnie gładsza, bardziej napięta i promienna.
Kolagen w pielęgnacji anti-aging
Kolagen to jeden z najważniejszych składników w kosmetykach przeciwstarzeniowych. To naturalne białko, które występuje w skórze, odpowiadając za jej jędrność i elastyczność. Z wiekiem jego ilość w organizmie spada, co prowadzi do powstawania zmarszczek i utraty napięcia skóry.
Krem-Ampułka Kolagen Therapy wykorzystuje kolagen, który penetruje głębokie warstwy skóry, pobudzając ją do produkcji nowych włókien kolagenowych. W efekcie skóra odzyskuje gładkość, sprężystość i młodzieńczy wygląd.
Czytaj także:
- Aging w rytmie slow. Leciutki krem napakowany 9 typami kolagenu niemal stopuje czas i wygładza cerę
- Ten krem pod oczy z rollerem to ideał dla 50+. Koi wrażliwą skórę i jest jak wałek na zmarszczki
- Ranking redakcji: Jako redaktorka beauty wybieram te 3 kremy na zmarszczki. Są jak wygładzająca magiczna różdżka