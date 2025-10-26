Krem przeciwstarzeniowy nie musi kosztować fortuny, aby zapewnić spektakularne efekty. Eveline Cosmetics ma w swojej ofercie perełkę, która zaskakuje składem, działaniem i ceną. To intensywnie regenerująca formuła stworzona z myślą o cerze dojrzałej, ale idealna dla każdego typu skóry. Przy regularnej cenie 15,99 zł, ten produkt łączy siłę kolagenu, ceramidów i kompleksu odmładzającego w jednym słoiczku.

Działanie kremu przeciwstarzeniowego

Eveline Cosmetics Krem-Ampułka Kolagen Therapy to krem przeciwstarzeniowy, który ma szansę zrewolucjonizować domową pielęgnację skóry dojrzałej. Oferuje natychmiastowe efekty odmłodzenia. Produkt łączy działanie kremu na dzień i na noc, co czyni go wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę i skuteczność. Dzięki lekkiej konsystencji, która błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości, idealnie sprawdza się pod makijaż.

Regularne stosowanie przynosi widoczne efekty: zmniejszenie zmarszczek, wygładzenie linii i bruzd, poprawa gęstości i jędrności skóry. Już po kilku dniach stosowania skóra ma być bardziej sprężysta, nawilżona i elastyczna. Marka podkreśla, że krem działa błyskawicznie, zapewniając pierwsze rezultaty w krótkim czasie.

Eveline Cosmetics, Krem-ampułka Kolagen Therapy, fot. mat. prasowe

Składniki aktywne, które znajdziesz w wygładzającym kremie

Formuła kremu oparta jest na zaawansowanych składnikach przeciwstarzeniowych.

Kolagen – naturalne białko, które buduje strukturę skóry. Wzmacnia jej elastyczność, poprawia napięcie i wygładza zmarszczki. W kremie działa jako silny czynnik regenerujący.

– naturalne białko, które buduje strukturę skóry. Wzmacnia jej elastyczność, poprawia napięcie i wygładza zmarszczki. W kremie działa jako silny czynnik regenerujący. Ceramidy – odbudowują barierę lipidową skóry, chronią ją przed utratą wilgoci i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają głębokie nawilżenie i regenerację.

– odbudowują barierę lipidową skóry, chronią ją przed utratą wilgoci i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają głębokie nawilżenie i regenerację. 5% kompleks odmładzający – zestaw składników działających przeciwzmarszczkowo i stymulujących odnowę komórkową.

– zestaw składników działających przeciwzmarszczkowo i stymulujących odnowę komórkową. Zhydrolizowana elastyna – wspiera elastyczność skóry i przeciwdziała wiotczeniu. Uzupełnia działanie kolagenu.

– wspiera elastyczność skóry i przeciwdziała wiotczeniu. Uzupełnia działanie kolagenu. Ekstrakt z bursztynu (Amber extract) – ma właściwości rozświetlające i energizujące. Dodaje skórze blasku i pobudza jej naturalne procesy odnowy.

– ma właściwości rozświetlające i energizujące. Dodaje skórze blasku i pobudza jej naturalne procesy odnowy. Tocopheryl Acetate (witamina E) – silny antyoksydant, chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Wspiera gojenie i poprawia elastyczność.

– silny antyoksydant, chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Wspiera gojenie i poprawia elastyczność. Złoto – składnik luksusowy, stosowany w kosmetykach premium. Ma właściwości rozświetlające i poprawiające mikrocyrkulację w skórze.

Kombinacja tych substancji zapewnia silne działanie ujędrniające i wygładzające. Skóra staje się zauważalnie gładsza, bardziej napięta i promienna.

Kolagen w pielęgnacji anti-aging

Kolagen to jeden z najważniejszych składników w kosmetykach przeciwstarzeniowych. To naturalne białko, które występuje w skórze, odpowiadając za jej jędrność i elastyczność. Z wiekiem jego ilość w organizmie spada, co prowadzi do powstawania zmarszczek i utraty napięcia skóry.

Krem-Ampułka Kolagen Therapy wykorzystuje kolagen, który penetruje głębokie warstwy skóry, pobudzając ją do produkcji nowych włókien kolagenowych. W efekcie skóra odzyskuje gładkość, sprężystość i młodzieńczy wygląd.

Czytaj także: