Ten koreański krem BB to bogactwo niacynamidu, kolagenu i kofeiny. Ideał dla pań 60+ zamiast podkładu
Koreański krem BB marki Holika Holika to rewolucja dla dojrzałej skóry. Zawiera kolagen, kofeinę, niacynamid i SPF 30 – działa jak podkład, ale pielęgnuje skórę! Dowiedz się więcej na jego temat.
Dlaczego krem BB dla skóry dojrzałej to wybór numer jeden po 60?
Panie po 60. roku życia często zmagają się z problemami takimi jak utrata elastyczności skóry, widoczne zmarszczki, przesuszenie i nierówny koloryt cery. Holika Holika Bouncing Petit BB 30 ml to koreański krem BB dla skóry dojrzałej, który nie tylko maskuje niedoskonałości, ale przede wszystkim pielęgnuje cerę. Produkt łączy w sobie właściwości odżywcze i ochronne, a jego lekka formuła jest odpowiednia dla kobiet z cerą suchą i wymagającą intensywnej regeneracji.
Ten krem BB to idealne rozwiązanie na co dzień dla pań po skończeniu 60. roku życia – zapewnia naturalne krycie, wygładzenie i poprawę kolorytu, nie tworząc efektu maski. Dzięki niemu można całkowicie zrezygnować z ciężkich podkładów, bez rezygnacji z pięknego wyglądu. A dostępny jest m.in. na stronie internetowej myasia.pl za 33,74 zł.
Składniki aktywne: niacynamid, kolagen i kofeina – siła odmłodzenia
Holika Holika Bouncing Petit BB zawiera zestaw składników aktywnych, które są niezwykle cenione w pielęgnacji cery dojrzałej:
- Niacynamid – działa rozjaśniająco, poprawia strukturę skóry i redukuje przebarwienia. Co więcej, wspiera produkcję kolagenu, dzięki czemu cera odzyskuje jędrność.
- Kolagen – wzmacnia strukturę skóry i przywraca jej elastyczność. Regularne stosowanie kremu pomaga zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek.
- Ekstrakt z kawy – bogaty w przeciwutleniacze, wspiera mikrokrążenie, zmniejsza opuchliznę i poprawia koloryt skóry.
- Ekstrakt z kawioru – dostarcza cennych aminokwasów, minerałów i kwasów tłuszczowych omega-3 i -6, które intensywnie odżywiają i nawilżają skórę.
Dzięki tym składnikom krem BB z niacynamidem kolagenem i kofeiną staje się doskonałym wyborem dla pań po 60., które chcą zadbać o swoją cerę bez kompromisów.
Jak działa krem BB marki Holika Holika?
Holika Holika BB to lekki krem o wielofunkcyjnym działaniu. Działa zarówno jako kosmetyk pielęgnacyjny, jak i upiększający. Dzięki niemu skóra wygląda promiennie, jest bardziej napięta, a koloryt cery staje się jednolity.
Formuła kremu łatwo się rozprowadza i dobrze stapia z cerą. Pozostawia naturalne wykończenie – bez efektu tłustości czy ciężkości. Produkt nawilża, uelastycznia i wygładza cerę, a jednocześnie chroni ją przed słońcem dzięki filtrom SPF 30 PA++.
To idealny lekki krem BB dla dojrzałej cery, który można stosować codziennie – niezależnie od pory roku. Sprawdza się jako produkt typu BB krem na zmarszczki, który z powodzeniem może zastąpić klasyczny podkład.
Zamiast podkładu? Krem BB z SPF 30 na każdy dzień
Coraz więcej kobiet rezygnuje z ciężkich podkładów na rzecz produktów łączących funkcje pielęgnacyjne i upiększające. Holika Holika Bouncing Petit BB to krem BB zamiast podkładu – zapewnia lekkie do średniego krycie i naturalny wygląd cery.
Dzięki filtrowi SPF 30 PA++ produkt chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, co jest szczególnie istotne w pielęgnacji cery dojrzałej. Ochrona przeciwsłoneczna spowalnia procesy starzenia i zapobiega pojawianiu się nowych przebarwień.
Ten krem BB SPF 30 dla pań 60+ może być stosowany samodzielnie lub jako baza pod delikatny makijaż. Niezależnie od wyboru, skóra będzie wyglądała świeżo, promiennie i zdrowo.
