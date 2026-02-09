Hydro płatki z Rossmanna marki ERNE to mikronakłuwające płatki kosmetyczne – niewielkie plastry hydrożelowe pokryte rozpuszczalnymi kryształkami mikroigiełek. Podczas aplikacji kryształki te bezboleśnie rozpuszczają się, umożliwiając głębsze dotarcie składników aktywnych do naskórka. To rozwiązanie inspirowane profesjonalnymi zabiegami mezoterapii, ale stosowane w domowej pielęgnacji.

Jak hydro płatki z Rossmanna działają na skórę?

Mechanizm działania płatków ERNE Advanced Microneedle Hydro opiera się na mikronakłuwaniu skóry bez naruszania jej integralności – mikroigiełki rozpuszczają się, uwalniając aktywne substancje bez bólu czy podrażnień. Dzięki temu składniki takie jak kwas hialuronowy czy witamina C mogą efektywniej przenikać w głąb skóry, zwiększając jej zdolność do zatrzymywania wilgoci i wspomagając naturalne procesy regeneracji.

Płatki mogą być stosowane na różnych obszarach skóry, również pod oczami. Ujędrniają cerę, wyrównują nierówny koloryt i dobrze sobie radzą z widocznymi oznakami starzenia.

ERNE Advanced Microneedle Hydro, fot. mat. prasowe Rossmann

Kluczowe składniki płatków

Formuła płatków ERNE Advanced Microneedle Hydro została starannie opracowana, by zapewnić skórze intensywne nawilżenie, regenerację oraz poprawę elastyczności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych składników aktywnych, płatki te działają wielokierunkowo, wspomagając nawilżenie, wygładzenie oraz rozświetlenie skóry.

Kwas hialuronowy – jest jednym z najskuteczniejszych humektantów, który wiąże wodę w naskórku, poprawiając jego nawilżenie. Ma zdolność zatrzymywania nawet do 1000 razy więcej wody niż waży, co sprawia, że skóra staje się bardziej nawilżona, elastyczna i jędrna. Dodatkowo, dzięki swojej strukturze, kwas hialuronowy wspomaga procesy regeneracji skóry, co sprawia, że zmniejsza się widoczność drobnych zmarszczek i zniwelowana zostaje szorstkość skóry.

Ekstrakt z aloesu – to składnik o silnych właściwościach kojących i łagodzących, który wspomaga nawilżenie skóry, redukując uczucie suchości oraz podrażnień. Działa również przeciwzapalnie, co jest szczególnie ważne w przypadku skóry wrażliwej lub podatnej na zaczerwienienia. Dzięki zawartości witamin A, C i E, aloes wspomaga ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie przyczyniając się do szybszej regeneracji uszkodzonego naskórka.

– to składnik o silnych właściwościach kojących i łagodzących, który wspomaga nawilżenie skóry, redukując uczucie suchości oraz podrażnień. Działa również przeciwzapalnie, co jest szczególnie ważne w przypadku skóry wrażliwej lub podatnej na zaczerwienienia. Dzięki zawartości witamin A, C i E, aloes wspomaga ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie przyczyniając się do szybszej regeneracji uszkodzonego naskórka. Witamina C – to silny antyoksydant, który zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się skóry. Pomaga wyrównać koloryt skóry, rozjaśniając przebarwienia oraz poprawiając ogólny blask cery. Dodatkowo, witamina C wspomaga produkcję kolagenu, co przyczynia się do zwiększenia jędrności i elastyczności skóry, a także wspomaga procesy ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Niacynamid – jest składnikiem, który wpływa na poprawę funkcji barierowych skóry. Działa nawilżająco i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmniejszając utratę wody i zapobiegając nadmiernemu przesuszeniu. Dodatkowo, niacynamid ma właściwości rozjaśniające, co pomaga wyrównać koloryt skóry, a także zmniejsza widoczność porów i drobnych zmarszczek.

Hydrolizowany kolagen – to forma kolagenu o mniejszych cząsteczkach, które łatwiej wnikają w skórę, pomagając jej odzyskać sprężystość i elastyczność. Kolagen jest podstawowym składnikiem strukturalnym skóry, który zapewnia jej jędrność. Z wiekiem produkcja kolagenu w skórze maleje, co prowadzi do powstawania zmarszczek i zwiotczenia. Regularne stosowanie składników takich jak hydrolyzowany kolagen wspomaga utrzymanie młodzieńczej gładkości i jędrności skóry.

Komu sprawdzą się viralowe płatki?

Płatki ERNE Advanced Microneedle Hydro są dedykowane osobom, które zauważają odwodnienie skóry, utratę gładkości i wczesne zmarszczki – szczególnie w okolicach oczu i ust, czyli tzw. miejsc problematycznych. Sprawdzą się u cer zmęczonych, wymagających głębszego nawilżenia i odświeżenia kolorytu.

Nie są optymalnym rozwiązaniem, jeśli skóra jest mocno wrażliwa i łatwo ulega silnym podrażnieniom – reakcje po mikronakłuwaniu mogą być u takich osób bardziej wyczuwalne.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: