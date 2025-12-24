Sabrina Carpenter Sweet Tooth to prawdziwa gratka dla fanek słodkich, apetycznych zapachów. Znajdziesz go na półkach w Rossmanna, a przyciąga klientki nie tylko dzięki nazwisku znanej artystki, ale również niepowtarzalną kompozycją nut zapachowych. Połączenie mleczka kokosowego, pianki czekoladowej i śmietanki z Chantilly brzmi jak kulinarna fantazja, ale tym razem trafia prosto do... flakonu. Nie bez powodu perfumy zdobyły już niemal maksymalną ocenę klientek – 4,9/5 mówi samo za siebie.

Tak pachną perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth

Sweet Tooth od Sabriny Carpenter to zapach, który dosłownie otula swoją słodyczą. Już od pierwszego psiknięcia czuć musującą bergamotkę przełamaną nutą kandyzowanego imbiru i pianką czekoladową, która wprowadza nas w deserowy klimat. Potem przychodzi czas na serce kompozycji – tu rządzi mleczko kokosowe, delikatne płatki jaśminu i kremowa wanilia z Madagaskaru. Całość zamyka się miękką bazą z kaszmirowego drewna, śmietanki Chantilly i cukrowego piżma.

Efekt? Zapach, który kojarzy się z zimowym wieczorem pod kocem i kubkiem kakao w dłoni. Ciepły, otulający i bardzo kobiecy – idealny na chłodne dni i wieczorne wyjścia.

SABRINA CARPENTER Sweet Tooth, fot. mat. prasowe Rossmann

Jakiej kobiecie spodobają się perfumy z mleczkiem kokosowym?

Jeśli kochasz zapachy, które przypominają słodkie desery, to Sweet Tooth może być twoim nowym ulubieńcem. To perfumy stworzone z myślą o kobietach, które lubią czuć się komfortowo i kobieco, ale bez przesadnej powagi. Oczywiście nie oznacza to, że to zapach infantylny. Jest raczej beztroski, wesoły i przyjemnie "miękki" w odczuciu. Dzięki połączeniu mleczka kokosowego i wanilii zapach jest jednocześnie przytulny i niebanalny.

Idealnie sprawdzi się u młodszych dziewczyn, ale też u tych z nas, które tęsknią za zapachem beztroskiej atmosfery. To perfumy, które nie wymagają okazji – po prostu poprawiają nastrój każdego dnia.

Laktonowe nuty w perfumach na 2026 rok

Trend na „słodką kremowość” w zapachach nigdzie się nie wybiera. Wręcz przeciwnie – wszystko wskazuje na to, że laktonowe nuty, czyli te mleczne, śmietankowe akcenty, będą rządzić także w 2026 roku. I nie ma się co dziwić – kto nie chciałby pachnieć jak ulubiony deser? Mleczne zapachy sprawiają, że perfumy pachną nietuzinkowo, słodko, ale nieprzesadnie. Takie aromaty są bardziej jak otulający kocyk z czystego kaszmiru, który otula i sprawia przyjemność swoim dotykiem na skórze.

Kobiety również kochają tego typu perfumy. Co innego mogłoby tłumaczyć ocenę w drogerii Rossmann? To aż 4,9/5, czyli niemal perfekcyjna średnia.

Od pierwszego użycia wiedziałam, że to będzie mój zapach. Wyróżniające się, eleganckie opakowanie, które zwraca uwagę napisała jedna z klientek Rossmanna.

Sabrina Carpenter Sweet Tooth idealnie wpisuje się w ten nurt. To zapach, który rozgrzewa zmysły i przyciąga uwagę – nie tylko swoim aromatem, ale też pięknym flakonem, który wygląda jak tabliczka czekolady ruby. Jeśli szukasz prezentu albo po prostu chcesz sobie sprawić pachnącą przyjemność – to może być strzał w dziesiątkę.

