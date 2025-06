Lato to pora roku, która pod względem kosmetycznym rządzi się swoimi prawami. Właśnie wtedy należy przyłożyć szczególną wagę do pielęgnacji. Dopiero, co pisałam, że latem nie ruszam się nigdzie bez tych 3 kosmetyków i uważam, że każda z nas powinna mieć je w zasięgu ręki. Warto jednak podkreślić, że szczególnie pożądane w tym okresie są wszelkiego rodzaju brązery i olejki rozświetlające. Znalazłam dla was produkty, które zapewniają efekt golden skin i pięknie podkreślają opaleniznę.

Te 3 kosmetyki zapewniają efekt golden skin

Wybrałyśmy 3 kosmetyki, które naszym zdaniem idealnie nadają się na słoneczne dni. Nie dość, że pięknie podkreślają opaleniznę, to jeszcze zapewniają skórze efekt glow i sprawiają, że całe ciało prezentuje się zjawiskowo oraz świeżo.

Bielenda Bronzing Coco

Ten kosmetyk od Bielendy to od lat nasz numer jeden na lato. To eliksir do ciała, który możemy zabrać ze sobą wszędzie. Ma formę olejku w sprayu, dzięki czemu świetnie się go rozprowadza. Podkreśla opaleniznę i delikatnie nabłyszcza ciało. Dodatkowo poprawia wygląd skóry i zostawia na niej aksamitne wykończenie. Eliksir zawiera wodę kokosową oraz nawilżającą betainę i trehalozę, więc jednocześnie pielęgnuje całe ciało. W Rossmannie kosztuje 24,99 zł.

AA Ciao Bella Amalfi Cherry Dolce

Mówiąc o wakacjach we Włoszech, nie sposób przejść obojętnie obok nowości w drogeriach Rossmann. Te produkty niedawno znalazły się na półkach, a już mają rzesze fanek. AA Ciao Bella Amalfi Cherry Dolce to rozświetlający olejek do ciała o cudownej barwie różowego złota. Odżywia i rewitalizuje skórę, pozostawiając na niej perłowy odcień. Jest subtelny, ale doskonale nawilża całe ciało. W dodatku szybko się wchłania, nie pozostawiając na nim tłustych plam. Olejek kupisz za 32,99 zł.

Eveline Cosmetics Brazilian Body

Na miejscu trzecim uplasował się rozświetlacz do ciała 5 w 1. To shimmer ze złotym pyłkiem Eveline Cosmetics Brazilian Body. Nie tylko rozświetla, ale też wygładza i nawilża skórę. Tworzy na niej efekt tafli lustra lub wody, więc daje najmodniejszy efekt tego lata. Dodatkowo pięknie podkreśla naturalną opaleniznę i atuty naszej figury. Świetnie sprawdzi się zarówno w słoneczne dni, jak i wieczorami, gdy chcemy postawić na efekt glow. Taki kosmetyk dostępny jest w Rossmannie za 19,99 zł.

Pielęgnacja ciała w lecie

Rozświetlenie to jedno, ale w lecie warto pamiętać przede wszystkim o nawilżeniu. Te produkty oczywiście nam je zapewniają, ale oprócz tego warto postawić na kompleksowe nawodnienie ciała, np. przy pomocy balsamów z kwasem hialuronowym. Z kolei kosmetyki z aloesem świetnie nawilżą i ukoją opaloną skórę.

W wakacje nie można zapominać o kremach z filtrem. Szczególnie takich, które nie dość, że ochronią nas przed promieniami słońca, to jednocześnie zapobiegną przesuszaniu cery. Ten SPF w żelu jest lekki, nawilża i nie zapycha porów, więc warto wziąć go pod uwagę.