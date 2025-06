Na rynku dostępne są różne kremy z filtrem, które mają zabezpieczyć naszą skórę przed słońcem. Niestety wiele z nich to produkty, które nie tylko nie są skuteczne, ale też potrafią dodatkowo wysuszyć naszą skórę i zapychają pory. Inaczej sprawa ma się w przypadku tego produktu. SPF Holika Holika to koreański hit, który stał się viralem w sieci. Tiktokerki go pokochały i co raz więcej pań decyduje się na jego przetestowanie. Sprawdź, czy warto po niego sięgnąć.

SPF Holika Holika to koreański hit

Niedawno pisałyśmy, że ten viralowy SPF jest leciutki jak piórko i nawilża skórę niczym najlepszy booster. Po piętach depcze mu jednak inny produkt, szczególnie popularny wśród fanek koreańskiej pielęgnacji. SPF Holika Holika to krem, który stał się hitem na TikToku.

Internautki pokochały ten produkt przede wszystkim ze względu na to, jak nawilża skórę. Ma żelową konsystencję, a jego głównym składnikiem jest aloes, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku przesuszonej cery.

Dodatkowo ten krem pięknie rozświetla i zostawia na twarzy efekt glow, który jest pożądany latem.

- Robi takie glow, że nie wiem.

- Kocham taki efekt glass skin.

- Super jest - piszą tiktokerki.

A w czym dokładnie tkwi sekret tego kosmetyku?

Ten SPF nie zapycha porów i nawilża skórę

Ten produkt to nawilżający i ochronny krem przeciwsłoneczny. Dzięki zawartości aloesu sprawia, że woda pozostaje w skórze przez cały dzień. SPF Holika Holika ma też właściwości łagodzące i koi cerę - np. gdy przesadzimy z opalaniem.

To leciutki produkt, który nie zapycha porów. Pozwala skórze oddychać i błyskawicznie się wchłania. W dodatku jest wodoodporny, więc wytrzyma różne warunki, na które nasza skóra jest narażona latem.

SPF Holika Holika możesz dostać w różnych drogeriach. W zależności od sklepu jego cena waha się między 56 a 80 zł.

Aloes świetnie nawilża skórę

Głównym składnikiem tego kosmetyku jest aloes. I właśnie dlatego ten produkt tak doskonale nawilża skórę. Żel aloesowy składa się bowiem w 99% z wody. Nie dość, że nawilża skórę, to jeszcze pomaga utrzymać wilgoć w naskórku oraz tworzy cienką warstwę ochronną zapobiegającą odprowadzaniu wody.

Aloes jest produktem, który błyskawicznie wnika w skórę i nie pozostawia na niej tłustej warstwy. Tym samym nie zapycha porów i nie obciąża naszej cery. Jeżeli natomiast zmagasz się z przesuszeniami, podrażnieniami i poparzeniami od słońca, aloes jest składnikiem, który pomoże ci ukoić skórę.