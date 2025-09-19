Kosmetyki termoochronne to preparaty do włosów, które tworzą na ich powierzchni warstwę chroniącą przed wysoką temperaturą. Używaj ich zawsze gdy suszysz lub modelujesz włosy — to absolutny "must have".

Produkty termoochronne chronią włosy przed uszkodzeniami, przesuszeniem i utratą blasku, które mogą spowodować narzędzia do stylizacji włosów, takie jak suszarki, prostownice czy lokówki. Produkty te występują w postaci sprayów, serum i kremów. Zazwyczaj zawierają składniki takie jak silikony i oleje, które nawilżają, odżywiają i ułatwiają stylizację, a także mogą dodawać objętości lub zapobiegać puszeniu i elektryzowaniu się włosów.

Ja używam sprayu termoochronnego od marki Syoss, który doskonale wygładza moje włosy i kosztuje 25 zł. Dzięki niemu moje włosy co dzień wyglądają, jakbym właśnie wyszła od fryzjera.

Spray termoochronny - Fot. syoss.pl

Spray termoochronny Syoss Keratin Heat - co zawiera?

Spray termoochronny Syoss Keratin Heat ma innowacyjną formułę aktywowaną ciepłem suszarki lub innym urządzeniem do stylizacji włosów, która chroni przed temperaturą aż do 230 stopni. W jego składzie znajdziesz kompleks witaminowy, połączenie pantenolu i niacynamidu, wzmacniające strukturę włosów. Spray od marki Syoss kosztuje 25 zł. To naprawdę niska cena, jak za zdrowe, lśniące włosy.

Jak używać sprayu Syoss Keratin Heat?

Zastanawiasz się, jak używać sprayu, aby spełnił swoją termoochronną funkcję? Na wilgotnych włosach: równomiernie spryskaj całe pasma z odległości około 25 cm. Pamiętaj, aby przed użyciem prostownicy lub lokówki zawsze dobrze wysuszyć włosy. Na suchych: podziel je na równe sekcje i spryskaj z odległości 25 cm, bezpośrednio przed prostowaniem lub kręceniem. Aby uzyskać zdrowo wyglądającą fryzurę, używaj sprayu systematycznie.

Spray termoochronny Syoss Keratin Volume

W ofercie marki Syoss, poza sprayem chroniącym przed puszeniem się włosów, którego ja używam, znajdziesz także opcję dodającą im objętości - szukaj kosmetyku o nazwie Syoss Keratin Volume.

