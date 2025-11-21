Odżywka proteinowa OnlyBio Hair in Balance to produkt stworzony z myślą o osobach zmagających się z cienkimi, pozbawionymi objętości i energii włosami. Jej działanie opiera się na intensywnym wsparciu struktur włosów za pomocą protein i naturalnych składników aktywnych. Już po kilku minutach od nałożenia włosy stają się zauważalnie gładsze, bardziej lśniące i uniesione u nasady, jak po profesjonalnej stylizacji w salonie fryzjerskim.

Formuła odżywki została wzbogacona o substancje pochodzenia roślinnego, które mają za zadanie wypełnić ubytki we włóknach włosa. Stosowana regularnie może znacznie poprawić wygląd i kondycję fryzury, szczególnie przy pielęgnacji metodą OMO. Odżywka dostępna jest w drogeriach Rossmann oraz online na stronie www.rossmann.pl za 20,99 zł.

Odżywka - Fot. rossmann.pl

Dla jakich włosów stworzono odżywkę proteinową OnlyBio Hair in Balance?

Produkt przeznaczony jest dla osób posiadających włosy pozbawione objętości, przyklapnięte i wyglądające na zmęczone. Odżywka dedykowana jest szczególnie tym, którzy zauważają tendencję włosów do zbijania się w pojedyncze pasma i braku sprężystości. Marka OnlyBio stworzyła formułę, która wspiera cienkie i delikatne kosmyki, przywracając im życie i strukturę dzięki działaniu protein roślinnych.

Jakie efekty daje stosowanie odżywki proteinowej OnlyBio?

Regularne używanie odżywki przynosi zauważalne efekty już po kilku aplikacjach. Główne korzyści to:

uniesienie włosów u nasady, co dodaje fryzurze objętości,

uzupełnienie ubytków w strukturze włosa,

zwiększenie gładkości i lśnienia,

zmniejszenie tendencji do zbijania się pasm

poprawa ogólnej witalności i sprężystości włosów.

Jakie składniki aktywne zawiera odżywka proteinowa OnlyBio?

Formuła odżywki bazuje na proteinach i aminokwasach pochodzenia roślinnego. Główne składniki aktywne to:

hydrolizowane proteiny pszenicy – odbudowują strukturę włosa i nadają mu elastyczność,

aminokwasy pszenicy i soi – wspierają regenerację włosów i poprawiają ich wytrzymałość,

arginina HCl – wspomaga krążenie w skórze głowy, wspierając wzrost włosów,

treonina i seryna – nawilżają i wzmacniają włosy,

tokoferol (witamina E) – chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Dodatkowo produkt wyróżnia się przyjemnym zapachem słodkiego kiwi, co sprawia, że pielęgnacja staje się rytuałem poprawiającym nastrój.

Jak stosować odżywkę metodą OMO krok po kroku?

Odżywka proteinowa OnlyBio Hair in Balance została stworzona z myślą o pielęgnacji zgodnej z metodą OMO (odżywka-mycie-odżywka), która polega na trójfazowym zastosowaniu kosmetyków.

Nałóż pierwszą warstwę odżywki (np. emolientowej) na wilgotne włosy. Następnie umyj skórę głowy szamponem, dokładnie masując. Spłucz wszystko i nałóż OnlyBio Hair in Balance jako drugą odżywkę – na długości i końce. Pozostaw na włosach kilka minut, a następnie dokładnie spłucz.

Taki sposób pielęgnacji szczególnie dobrze sprawdza się u osób z cienkimi, suchymi i zniszczonymi włosami. Regularne stosowanie pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu protein, emolientów i humektantów, co wpływa na równowagę PEH i zdrowy wygląd fryzury.

Czytaj także: