Odżywka nadająca włosom objętość to produkt, który może całkowicie odmienić codzienną pielęgnację cienkich, pozbawionych życia pasm. Jeśli masz dość oklapniętych włosów, które tracą objętość już chwilę po wysuszeniu – teraz możesz sięgnąć po rozwiązanie, które daje efekt jak z salonu fryzjerskiego. Mowa o polskiej odżywce Yolyn WOW, dostępnej w drogeriach Hebe w cenie zaledwie 29,99 zł za 450 ml.

Działanie odżywki nadającej włosom objętość

Yolyn WOW to odżywka zwiększająca objętość włosów, która już po pierwszym użyciu sprawia, że pasma stają się mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób zmagających się z cienkimi, oklapniętymi włosami, które potrzebują natychmiastowego efektu uniesienia i regeneracji.

Produkt wykazuje działanie pielęgnujące – ułatwia rozczesywanie i stylizację, redukując puszenie się włosów. Co ważne, działa bez efektu obciążenia, co czyni go odpowiednim wyborem także dla osób z cienkimi włosami. Odżywka jest testowana dermatologicznie, co potwierdza jej bezpieczeństwo stosowania.

Yolyn WOW, fot. mat. prasowe

Skład polskiej odżywki do oklapniętych pasm

Yolyn WOW zawiera dwa kluczowe składniki aktywne – betainę oraz trehalozę.

Betaina w kosmetykach działa na wielu poziomach: zapobiega elektryzowaniu się włosów, poprawia ich wytrzymałość oraz ogranicza łamliwość i rozdwajanie końcówek. To właśnie ten składnik odpowiada za wygładzenie włosów i ich zdrowy wygląd.

Trehaloza pełni funkcję magazynu wilgoci. Uwalnia ją w momencie, gdy włosy lub skóra głowy zaczynają tego potrzebować. Wzmacnia naturalną barierę ochronną, poprawia elastyczność, a także wygładza powierzchnię włosa. Jej działanie przekłada się na zwiększenie jędrności i sprężystości pasm. Dzięki obecności tych dwóch składników odżywka skutecznie niweluje przesuszenie i puszenie włosów, zapewniając ich zdrowy, zadbany wygląd.

Efekt Air Lift – objętość jak po wizycie u fryzjera

Unikalnym atutem odżywki Yolyn WOW jest tzw. efekt Air Lift, który unosi włosy od nasady, nadając im objętości jak po wizycie w salonie fryzjerskim. To rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które nie mają czasu na codzienną stylizację, a mimo to chcą cieszyć się sprężystą i pełną objętości fryzurą. Produkt nie skleja włosów, nie obciąża ich i nie powoduje utraty naturalnej lekkości. Dzięki temu świetnie sprawdza się także pod czapką – włosy zachowują uniesienie i świeżość przez cały dzień.

Jak stosować odżywkę Yolyn WOW, by osiągnąć najlepszy efekt

Aby uzyskać maksymalne efekty, odżywkę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiednią ilość produktu należy rozprowadzić na umytych i odciśniętych z nadmiaru wody włosach. Dla równomiernego rozprowadzenia rekomenduje się użycie grzebienia o szeroko rozstawionych zębach i delikatne rozczesanie pasm wraz z odżywką. Następnie należy pozostawić produkt na włosach na minimum 2–3 minuty i dokładnie spłukać, najlepiej stopniowo schładzając strumień wody.

Regularne stosowanie zapewnia zwiększoną objętość, łatwość w stylizacji oraz poprawę kondycji włosów.

