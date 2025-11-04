Czym wyróżnia się maska do siwych włosów L’Biotica Biovax?

Maska do siwych włosów L’Biotica Biovax Glamour Ultra Violet for Blond to produkt, który pokochały Polki. Jest to intensywnie regenerująca i tonująca maska stworzona specjalnie z myślą o włosach blond i siwych. Wyróżnia ją bogata formuła, zawierająca między innymi kwas hialuronowy i olejek z kwiatów niebieskiego rumianku, które głęboko odżywiają włosy zniszczone zabiegami fryzjerskimi.

Produkt został przebadany dermatologicznie, a jego cena w drogeriach Rossmann to tylko 23,99 zł za 150 ml (100 ml = 15,99 zł).

Maska do siwych włosów L’Biotica Biovax, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak działa fioletowa maska na włosy blond i siwe?

Fioletowe pigmenty zawarte w masce L’Biotica Biovax Ultra Violet neutralizują niepożądane żółte i miedziane tony, które często pojawiają się na siwych i blond włosach. Dzięki temu włosy odzyskują chłodny odcień i wyglądają na świeżo farbowane – efekt jak z profesjonalnego salonu.

Co ważne, maska nie pozostawia fioletowego odcienia na włosach i nie działa jak farba. Jej działanie jest bezpieczne i kontrolowane, a efekty to m.in.:

odświeżenie koloru blond,

przywrócenie chłodnych tonów,

głęboka regeneracja i wzmocnienie struktury włosa,

jedwabista gładkość i połysk.

To skuteczne rozwiązanie dla osób poszukujących produktu, który pozwoli im zadbać o fryzurę w warunkach domowych bez ryzyka zniszczenia pasm.

Efekt pearl hair – jak go osiągnąć w domowych warunkach?

L’Biotica Biovax Ultra Violet for Blond pozwala osiągnąć niezwykle modny efekt pearl hair, czyli perłowego połysku siwych lub jasnych włosów. Dzięki zastosowaniu maski, włosy uzyskują chłodny, wręcz srebrzysty odcień bez konieczności korzystania z profesjonalnych usług fryzjerskich.

To zasługa formuły zawierającej kwas hialuronowy oraz olejek z niebieskiego rumianku – składników, które intensywnie nawilżają i regenerują nawet najbardziej wymagające włosy. Efekt pearl hair to nie tylko trend, ale także sposób na elegancki, nowoczesny wygląd włosów dojrzałych i blond.

Jak stosować maskę, by uzyskać najlepszy efekt?

Aby uzyskać najlepszy efekt chłodnego blondu lub perłowej siwizny, producent zaleca następujący sposób aplikacji:

Nałóż maskę na wilgotne, odsączone z nadmiaru wody włosy, omijając nasadę. Wmasuj delikatnie produkt we włosy. Pozostaw maskę na 15 minut lub dłużej, jeśli chcesz uzyskać intensywniejszą regenerację. Spłucz dokładnie chłodną wodą.

Zabieg można powtarzać co 3–5 dni, w zależności od potrzeb włosów. Regularne stosowanie maski pozwoli utrzymać perłowy odcień, zredukować żółte refleksy i zapewnić włosom zdrowy wygląd.

Maska do siwych włosów L’Biotica Biovax Glamour Ultra Violet for Blond to produkt, który łączy skuteczność z przystępną ceną. Idealna dla każdego, kto zastanawia się, jak usunąć żółty odcień z siwych włosów i przywrócić im chłodny, świeży ton bez użycia farby.

Czytaj także: