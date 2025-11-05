Podkład Stars Dubai Chocolate to urodowa perełka z Rossmanna, która przyciąga nie tylko świetnym działaniem, ale też niezwykłym zapachem.

Produkt pachnie jak prawdziwa dubajska czekolada, a jego aplikacja może stać się prawdziwą przyjemnością dla wszystkich zmysłów. Ten podkład do twarzy nie tylko maskuje niedoskonałości, ale również działa pielęgnująco na skórę.

Podkład - Fot. rossmann.pl

Co wyróżnia podkład Stars Dubai Chocolate?

Stars Dubai Chocolate to kryjąco-wygładzający podkład do twarzy za 27,49 zł. Jego główną cechą jest wyjątkowa formuła, która idealnie wtapia się w skórę i zmniejsza widoczność porów oraz nierówności. Dzięki temu cera wygląda naturalnie, a efekt jest trwały przez wiele godzin. To podkład z naturalnym wykończeniem, który sprawdzi się zarówno w codziennym makijażu, jak i podczas bardziej wymagających okazji.

Zastosowana w produkcie długotrwała, zastygająca formuła sprawia, że kosmetyk nie ściera się i nie osiada w załamaniach skóry. Dodatkowym atutem jest jego wyjątkowy zapach przypominający dubajską czekoladę, który wyróżnia go spośród innych dostępnych na rynku podkładów.

Jak działa podkład na skórze?

Podkład Stars Dubai Chocolate idealnie wtapia się w skórę i optycznie ją wygładza. Produkt został stworzony tak, by kryć niedoskonałości, ale nie tworzyć efektu maski. Dzięki temu zapewnia świeży, promienny wygląd bez obciążania cery. Redukuje widoczność rozszerzonych porów oraz wyrównuje koloryt skóry, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z nierówną teksturą cery.

Dzięki zawartości składników pielęgnacyjnych podkład nie tylko działa kryjąco, ale również odżywia skórę. Działa wygładzająco, zmiękczająco i regenerująco, co sprawia, że może być stosowany codziennie bez obawy o przesuszenie cery.

Dla kogo przeznaczony jest podkład?

Produkt został stworzony z myślą o osobach, które poszukują podkładu kryjąco-wygładzającego z dodatkowym efektem pielęgnacyjnym. Szczególnie dobrze sprawdza się u osób ze skórą z rozszerzonymi porami, nierównym kolorytem oraz przesuszeniem. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i regenerującym może być używany przez osoby z cerą suchą, normalną, a także mieszaną.

Formuła z dodatkiem pielęgnacyjnych składników czyni go idealnym wyborem dla konsumentek ceniących kompleksowe rozwiązania – makijaż i pielęgnacja w jednym. Dodatkowym atutem jest jego zapach, który może przypaść do gustu osobom uwielbiającym słodkie aromaty w kosmetykach.

Jakie składniki aktywne zawiera produkt?

Podkład zawiera dwa kluczowe składniki aktywne:

Olej z pistacji – wygładza, zmiękcza i uelastycznia skórę. To naturalny emolient, który wspiera barierę hydrolipidową naskórka, poprawiając jego kondycję.

– wygładza, zmiękcza i uelastycznia skórę. To naturalny emolient, który wspiera barierę hydrolipidową naskórka, poprawiając jego kondycję. Masło kakaowe – znane ze swoich właściwości nawilżających i regenerujących. Dzięki niemu skóra pozostaje miękka i gładka, a podkład nie powoduje uczucia ściągnięcia.

W składzie znajdują się także inne substancje pielęgnujące, takie jak gliceryna i olej z nasion słonecznika, a także witamina E, która działa antyoksydacyjnie. Wszystko to czyni ten kosmetyk nie tylko produktem makijażowym, ale także pielęgnacyjnym.

