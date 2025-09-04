Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant i wirtuoz włoskiej mody miał 91 lat
4 września 2025 roku po południu świat obiegła smutna informacja, że Giorgio Armani nie żyje. Włoski projektant oraz założyciel globalnego imperium modowego odszedł nagle w wieku 91 lat.
Informacja o śmierci legendarnego projektanta trafiła do mediów 4 września 2025. Przekazał ją dom mody projektanta Grupa Armani. Włoski kreator mody odszedł w wieku 91 lat.
Giorgio Armani był oddany swojej marce do samego końca. Jeszcze przed śmiercią całkowicie poświęcał się projektom, które były dla niego najważniejsze. Odszedł zatem w otoczeniu zarówno swoich modowych dzieł, jak i bliskich, którzy trwali przy nim nieustannie.
Giorgio Armani był oddany swojej marce do samego końca. Jeszcze przed śmiercią całkowicie poświęcał się projektom, które były dla niego najważniejsze. Odszedł zatem w otoczeniu zarówno swoich modowych dzieł, jak i bliskich, którzy trwali przy nim nieustannie.
Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji
Fani projektanta będą mieli okazję, aby go pożegnać. Jego ciało będzie wystawione od soboty 6 września do niedzieli 7 września w Armani Teatro przy Via Bergognone 59 w Mediolanie. Będzie można się tam udać w godzinach 9-18. Sam pogrzeb będzie miał jednak charakter prywatny - zgodnie z wolą zmarłego.
Giorgio Armani swoje modowe imperium założył w 1975 roku. Przez 5 dekad był wierny swojej marce, a pracownicy zawsze wyrażali się o nim z należytym szacunkiem. Dla wielu był synonimem włoskiego stylu, klasy i elegancji. Armani znany był z tego, że w swoich projektach na pierwszym miejscu stawiał wygodę i minimalizm. To nie zmieniało się w jego domu mody mimo upływu lat.
Śmierć Armaniego sprawiła, że świat traci nie tylko wybitnego projektanta, ale wręcz wirtuoza włoskiej mody. Gdy bowiem myślimy o mediolańskich wybiegach, to właśnie Armani jako pierwszy przychodzi nam do głowy. I wierzymy w to, że nadal tak będzie, ponieważ jego projekty oraz dom mody, któremu poświęcił ponad połowę swojego życia, są nieśmiertelne.