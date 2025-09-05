Informacja o tym, że Giorgio Armani nie żyje, obiegła cały świat 4 września 2025 roku. Projektant zmarł w wieku 91 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie mody. To bowiem wirtuoz włoskiego imperium, artysta, który najprostsze kreacje potrafił zamienić w małe dzieło sztuki. Nic więc dziwnego, że znane osoby tak bardzo ceniły jego projekty i decydowały się na nie, gdy szukały idealnej stylizacji na czerwony dywan. Na koncie zmarłego projektanta były różne współprace z gwiazdami. Niektóre z nich pamiętamy do dziś, ponieważ zachwyciły cały świat. Poznaj TOP 10 pamiętnych kreacji Giorgio Armaniego z czerwonego dywanu.

Reklama

1. Cate Blanchett w sukni Armaniego - Festiwal w Wenecji 2025

Swój ranking muszę rozpocząć od najnowszego projektu domu mody Armani. Cate Blanchett zaledwie kilka dni temu zachwyciła bowiem cały świat swoją kreacją z czerwonego dywanu na Festiwalu Filmowym w Wenecji. To długa, prosta, czarna kreacja ze zjawiskowym dekoltem ozdobionym kamieniami w tym samym kolorze, delikatnie rozszerzona przy kostkach. Ten model robi wrażenie przede wszystkim swoim nieskomplikowanym krojem, a jednocześnie podkreśla urodę aktorki.

Cate Blanchett w suknie Armaniego na Festiwalu Filmowym w Wenecji 2025, Fot. gettyimages.com, Andreas Rentz, Staff

2. Julia Roberts w garniturze Armaniego - Złote Globy 1990

W 1990 roku Julia Roberts pojawiła się na gali rozdania Złotych Globów w garniturze od Armaniego. Odebrała wówczas statuetkę za swoją rolę w filmie "Stalowe Magnolie", a kreacja zapisała się w historii mody i jest wspominana do dziś jako jedna z najciekawszych, w których wystąpiła gwiazda. Był to obszerny garnitur, do którego dobrała klasyczne dodatki - białą koszulę i krawat. I choć projekt Armaniego był dość męski, Julia prezentowała się w nim niezwykle kobieco.

Julia Roberts w garniturze Armaniego - Złote Globy 1990 rok, Fot. Ralph Dominguez, MediaPunch, Associated Press, East News

3. Nicole Kidman w białej sukni Armaniego - Festiwal w Cannes 2013

Cudowna Nicole Kidman podczas Festiwalu w Cannes w 2013 roku również zachwyciła kreacją od włoskiego projektanta. Była to biała suknia bez ramion z nietypowym wykończeniem przy dekolcie. Aktorka postawiła wówczas na klasyczny look, który podkreśliła jedynie czerwoną szminką. Prezentowała się zjawiskowo.

Nicole Kidman w białej sukni Armaniego na Festiwalu w Cannes 2013, Fot. Matt Baron, BEI, Rex Features, EAST NEWS

4. Katie Holmes w sukni ślubnej od Armaniego - 2006

Również kolejna żona Toma Cruise'a uwielbiała projekty włoskiego projektanta. Na ślub z gwiazdorem wybrała suknię o kroju księżniczki zaprojektowaną specjalnie dla niej przez Giorgio Armaniego. Kreacja była obszyta włoską koronką i miała górę w stylu hiszpańskim. Do tego dopasowany był długi, tiulowy welon.

Katie Holmes w sukni ślubnej od Armaniego w 2006, Fot. Polaris, East News

5. Lady Gaga w kreacji od Armaniego - Grammy 2010

Choć Giorgio Armani uwielbiał klasyczne projekty, dla niektórych gwiazd był w stanie zrobić wyjątek. Lady Gaga, znana ze swoich oryginalnych kostiumów scenicznych, była jedną z takich osób. Podczas gali rozdania Grammy 2016 pojawiła się w futurystycznej kreacji zaprojektowanej przez włoskiego wirtuoza. Jej fioletowy odcień kontrastował z żółtymi włosami artystki.

Lady Gaga w futurystycznej sukni Armaniego na Grammy 2010, Fot. Picture Perfect, Rex Features, EAST NEWS

6. Adele w czarnej klasycznej kreacji Armaniego - Grammy 2012

Również inna diwa postanowiła wybrać kreację włoskiego projektanta na galę rozdania Grammy - tym razem dwa lata później. Adele, znana ze swojego wyjątkowego głosu, zdecydowała się na klasykę. Sięgnęła po czarną kreację delikatnie mieniącą się w błyskach fleszy. Sama wokalistka przyznała po latach, że była to jej jedna z ulubionych stylizacji na czerwonym dywanie.

Adele w czarnej klasycznej kreacji Armaniego - Grammy 2012, Fot. MARCOCCHI GIULIO, SIPA, EAST NEWS

7. Cate Blanchett w sukni Armaniego - Oscary 2016

Cate Blanchett wielokrotnie pozowała na czerwonym dywanie w kreacjach Armaniego. W każdej prezentowała się zjawiskowo, ale suknią, którą wybrała na galę rozdania Oscarów 2016, wprawiła nas w zachwyt. Był to bowiem romantyczny model w lazurowym odcieniu wyszywany kwiatami i z trenem. To artystyczny projekt, obok którego nie dało się przejść obojętnie.

Cate Blanchett w romantycznej sukni Armaniego - Oscary 2016, Fot. Rob Latour, REX, Shutterstock, EAST NEWS

8. Sophia Loren w czarnej sukni Armaniego - Złote Globy 2010

Szczególnie projekty Armaniego kochały oczywiście włoskie gwiazdy, bo to one pierwsze miały przyjemność nosić kreacje wirtuoza. Absolutną miłośniczką jego dzieł była Sophia Loren. Aktorka wielokrotnie sięgała po kreacje jego domu mody, a nam szczególnie w pamięci zapadła jej klasyczna kreacja z 67. gali rozdania Złotych Globów.

Sophia Loren w czarnej sukni Armaniego - Złote Globy 2010, Fot. gettyimages.com, Kevin Winter, Staff

9. Reese Witherspoon w czarnej kreacji Armaniego - Oscary 2011

Kreacje Armaniego zachwycały nas swoją prostotą, a mimo wszystko każda gwiazda wyglądała w nich jak milion dolarów. Tak samo było z Reese Witherspoon. Gwiazda wybrała suknię od włoskiego projektanta na galę rozdania Oscarów 2011. Zadała szyku na czerwonym dywanie w prostej kreacji wykończonej białym paskiem przy dekolcie.

Reklama

Reese Witherspoon w czarnej kreacji Armaniego - Oscary 2011, Fot. Gregorio T. Binuya, Everett Collection, East News

10. Margot Robbie w różowej sukni od Armaniego podczas Złotych Globów 2024

Choć Giorgio Armani był znany z eksperymentowania z klasycznymi krojami i odcieniami, nie bał się mocnych kolorów. Udowodnił to wielokrotnie, ale szczególnie wtedy, gdy przygotował kreację na czerwony dywan dla Margot Robbie, która promowała wówczas film "Barbie". Jedną z różowych kreacji aktorki był właśnie model włoskiego projektanta.