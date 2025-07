Latem nie chcemy stawiać na mocne, ciężkie perfumy. O wiele chętniej wybieramy lekkie mgiełki, które również zapewniają nam cudowny zapach, ale jednocześnie nie są aż tak charakterne. Niedawno pisałam, że ta mgiełka do ciała pachnie jak luksusowe perfumy, a nuty jaśminu i konwalii przypominają zapach letniego poranku w ogrodzie. Podobnie sytuacja ma się do tego produktu. Mgiełka z Action pachnie jak luksusowe perfumy, ale tym razem przywodzi nam na myśl wakacje nad morzem. Poznaj jej szczegóły.

Ta mgiełka z Action pachnie jak luksusowe perfumy

Mgiełka do ciała to produkt znacznie lżejszy niż perfumy. Dlatego chętnie stawiamy na niego latem. Nie ma jednak sensu przepłacać. W Action za grosze dostaniemy produkt, który nie dość, że pachnie jak luksusowe perfumy, to jeszcze przywodzi na myśl piękne wspomnienia.

Mgiełka do ciała Marc Dion dostępna jest w 3 wersjach zapachowych. Mnie najbardziej spodobała się wersja "Unwind by the Sea", której nuty to: morska bryza, arbuz, pomarańcze i maliny wzmocnione o aromat białych kwiatów i piżma. Czy może być bardziej wakacyjny zapach?

Mgiełka z Action za 13,95 zł pachnie jak wakacje nad morzem

Nie da się ukryć, że niektóre zapachy mogą kojarzyć nam się pozytywnie. Są bowiem w stanie wywołać w naszej głowie różne obrazy i wspomnienia. Gdy poczułam zapach tej mgiełki do ciała z Action, od razu przypomniałam sobie wakacje nad morzem, które spędzałam niemal każdego roku.

Ta mgiełka dostępna jest w sieci sklepów Action za jedyne 13,95 zł. Jej inne opcje to "Glamorous Diva" o zapachu mandarynki, smoczego owocu, wanilii i śliwki, a także "Pink Parade", która wyróżnia się nutami śliwki, orchidei, jaśminu i wanilii.

Mgiełka do ciała z Action za 13,95 zł, Fot. materiały promocyjne, action.com

Mgiełki do ciała i włosów na lato

Mgiełka zapachowa to produkt, który latem nie tylko sprawia, że pachniemy ładnie i świeżo. Odpowiednio dobrana może również zapewnić nam odpowiednią pielęgnację podczas upałów.

Właśnie dlatego warto stawiać na sprawdzone produkty, które nie tylko ładnie pachną, ale też zawierają składniki odżywcze. Na rynku dostępne są różne produkty tego typu, a część z nich rewelacyjnie ukoi naszą skórę w wakacje.