Jak mantrę powtarzam, że wakacyjna pielęgnacja powinna być lekka i odpowiednia do panujących wokół piekielnych warunków. Dotyczy to także perfum - jeśli użyjesz ciężkiego, wieczorowego zapachu w samym środku letniego popołudnia, będziesz czuć się przytłoczona, zmęczona, spocona... Zamiast tego wybierz lekkie mgiełki, które pięknie pachną, dodają energii, a przede wszystkim orzeźwiają lepiej niż te postawione na środku zabetonowanych rynków kurtyny wodne.

Dlaczego latem wybieram mgiełki?

Nie jestem przywiązana do zapachów, które deklarują wielogodzinną trwałość. Jestem w stanie odpuścić sobie tę właściwość w zamian za poczucie orzeźwienia i lekkości. Mgiełki do ciała nie tylko pachną, ale też przynoszą ulgę skórze w gorące dni. Ich lekka formuła nie obciąża, a delikatna nuta zapachowa nie jest drażniąca. Dodatkowo wiele z nich zawiera składniki pielęgnujące skórę, np. aloes, glicerynę czy wodę owocową.

To kosmetyki, które bez problemu wrzucisz do torby plażowej lub schowasz w lodówce i użyjesz zawsze, kiedy potrzebujesz odrobiny świeżości. To mój absolutny must have na co dzień, na urlopy i na weekendy na Zakrzówku.

Mgiełki do ciała o wakacyjnych zapachach (od lewej: 1. Mgiełka do ciała i włosów Yves Rocher Malina & Mięta, cena 34,50 zł | 2. Perfumowana mgiełka do ciała Pink Panther, Eveline Cosmetics, cena 24,99 zł | 3. Mgiełka do twarzy i ciała Nacomi Blueberry, Hebe, cena 16,99 zł), fot. mat. prasowe

Yves Rocher Malina & Mięta

To klasyka, która nigdy mi się nie nudzi. Mgiełka Yves Rocher w tej wersji pachnie jak mrożona lemoniada z malinami i listkami mięty, ale w ofercie są też inne kompozycje, np. kokosowa. Jest świeża, soczysta i bardzo energetyzująca. Idealna do stosowania w ciągu dnia - orzeźwia i poprawia nastrój.

Sprawdzi się także jako zapach do pościeli lub perfumy do włosów. Nie klei się i nie zostawia śladów. Na ucho szepnę ci też, że ten produkt naprawdę często możesz złapać w ultra promocji.

Eveline Cosmetics Pink Panther

Ta mgiełka pachnie jak połączenie słodkich owoców i cukierków - bardzo dziewczęco, ale z klasą. Spokojnie możesz jej użyć zamiast tradycyjnych perfum. Będzie idealna na lato w mieście, randkę czy wieczorny spacer w upale. Do tego naprawdę długo utrzymuje się na skórze i nie przytłacza nadmierną słodkością.

Różowa buteleczka inspirowana postacią Różowej Pantery to dodatkowy atut, który według mnie dodaje całości uroku. Taka mgiełka idealnie prezentuje się na toaletce.

Nacomi Blueberry Mgiełka do twarzy i ciała

Tę kompaktową buteleczkę chętnie zabieram ze sobą w podróż. Mieści się w samolotowych limitach i pachnie jak owocowa tarteletka. To propozycja nie tylko pachnąca, ale też pielęgnująca. Mgiełka zawiera ekstrakt z jagód, wodę kokosową i nawilżające składniki, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako odświeżenie w ciągu dnia, nawet na twarz.

Możesz ją też trzymać w lodówce (zwykłej albo tej fancy kosmetycznej) - schłodzona mgiełka daje prawdziwy efekt "wow" na skórze i sprawia, że od razu dostajesz zastrzyk energii.

