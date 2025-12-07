Barierowy krem CC to innowacyjny kosmetyk pielęgnacyjny, który łączy w sobie właściwości ochronne, nawilżające i korygujące. Dzięki zaawansowanej formule z zawartością centelli z Madagaskaru, witaminy B12 i peptydów, produkt odpowiada na potrzeby skóry dojrzałej i wrażliwej. Został opracowany tak, by wspierać codzienną pielęgnację i zapewniać wysoki poziom ochrony przeciwsłonecznej. Produkt ten dostępny jest w trzech odcieniach, które dopasowują się do karnacji.

Jak działa barierowy krem CC AA LAAB?

Barierowy krem CC to produkt łączący funkcje pielęgnacyjne i kosmetyczne. W składzie znajdziesz pigment, a produkt dostępny jest w trzech dopasowujących się odcieniach i pozwala na wyrównanie kolorytu skóry bez efektu maski. Modne satynowo-matowe wykończenie daje naturalny, zdrowy wygląd cery, nie obciążając jej.

Formuła kremu jest niezwykle lekka, co sprawia, że nie zbiera się w zmarszczkach ani nie tworzy nieestetycznego efektu tzw. ciastka. Krem można łatwo zaaplikować palcami, pędzlem do makijażu lub gąbeczką, w zależności od indywidualnych preferencji. Utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, bez potrzeby przypudrowania — chyba że preferujesz bardziej matowy wygląd.

AA LAAB Skin Barrier Protection, fot. mat. prasowe

Skład kremu CC do dojrzałej skóry

Barierowy krem CC został opracowany z myślą o potrzebach skóry dojrzałej i wrażliwej. Formuła produktu skupia się na ochronie, regeneracji i pielęgnacji, dostarczając skórze niezbędnych składników aktywnych. Każdy składnik został dobrany tak, by wspierać cerę w walce ze stresem oksydacyjnym, utratą jędrności i przesuszeniem. Znajdziesz w nim:

centella z Madagaskaru — regeneruje skórę i łagodzi podrażnienia. Wzmacnia naturalną barierę ochronną, zapewniając większą odporność na czynniki zewnętrzne. Działa również przeciwstarzeniowo, poprawiając jędrność i elastyczność cery,

— regeneruje skórę i łagodzi podrażnienia. Wzmacnia naturalną barierę ochronną, zapewniając większą odporność na czynniki zewnętrzne. Działa również przeciwstarzeniowo, poprawiając jędrność i elastyczność cery, witamina B12 — pomaga rozjaśnić skórę i nadaje jej promienny wygląd. Wspiera procesy odbudowy naskórka i redukuje oznaki zmęczenia. Działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym,

— pomaga rozjaśnić skórę i nadaje jej promienny wygląd. Wspiera procesy odbudowy naskórka i redukuje oznaki zmęczenia. Działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, peptydy — stymulują produkcję kolagenu, co prowadzi do redukcji zmarszczek. Poprawiają gęstość skóry i zwiększają jej elastyczność. Dzięki nim skóra staje się bardziej sprężysta i wygląda młodziej.

Zalety i wady kremu CC

Barierowy krem CC zbiera sporo pozytywnych recenzji od użytkowniczek. W drogerii Rossmann oceniany jest na 4,3/5 na podstawie 23 opinii. Użytkowniczki cenią go za lekką formułę, trwałość i naturalny efekt drugiej skóry.

Świetny produkt, dobrze maskuje jednocześnie nie wysuszając skóry napisała jedna z klientek Rossmanna.

Krem wyróżnia się bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF 50, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących skutecznej ochrony przed promieniowaniem UV. Jego lekka konsystencja sprawia, że nie obciąża skóry, a zawarte w nim składniki aktywne nawilżają i wygładzają cerę, jednocześnie wspierając jej naturalne funkcje ochronne. Kosmetyk jest trwały i komfortowy w noszeniu przez cały dzień, dzięki czemu sprawdza się nawet w wymagających warunkach. Produkt ma również bardzo dobrą cenę — w Rossmannie bez promocji zapłacisz za opakowanie 30 ml zaledwie 39,99 zł.

Mimo wielu zalet krem dostępny jest jedynie w trzech odcieniach. Chociaż to stosunkowo dużo jak na produkt tego typu, może okazać się, że nie dopasuje się idealnie do bardzo jasnej lub bardzo ciemnej karnacji, co może stanowić ograniczenie dla części użytkowniczek.

