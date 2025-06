Przełom czerwca i lata to czas w roku, który kojarzy nam się z różnymi zapachami. Przede wszystkim jednak na pierwszy plan wysuwają się kwiaty, a szczególnie piwonie. To te rośliny mają swój najlepszy moment w tym okresie. Nic więc dziwnego, że wiele z nas chce pachnieć piwoniami na co dzień. Mamy taką możliwość, dzięki tej wodzie perfumowanej od Rituals. W dodatku teraz znalazła się ona na promocji.

Zapach piwonii zamknięty w buteleczce perfum

Piwonie to kwiaty o bardzo wyrazistym zapachu. Gdy stawiamy je w domu w wazonie, czuć je już od progu. Dlatego też tak świetnie sprawdzają się jako dominująca nuta zapachowa w różnych perfumach.

Wiele marek stawia na zapachy na bazie piwonii. Takie nuty są wyczuwalne m.in. w perfumach od Chanel, flakoniku Gucci, czy nawet viralowej mgiełce Sol De Janeiro. Perfumy o takim zapachu znalazły się także w ofercie marki Rituals.

Woda perfumowana Rituals o zapachu piwonii w promocji

Woda perfumowana Rituals Fleurs de l'Himalaya to zapach, w którym najbardziej wyczuwalne są nuty piwonii oraz orchidei. Kosmetyk od razu uderza kwiecistym zapachem, który świetnie sprawdza się w upalne, letnie dni. Całość dopełnia nuta bawełnianego piżma.

Nic więc dziwnego, że ten zapach stał się już bestsellerem w portfolio marki Rituals. W dodatku obecnie objęty jest promocją. W standardowej ofercie za 10 ml tej wody perfumowanej trzeba zapłacić 55 zł, a teraz taka buteleczka kosztuje 38,50 zł.

Woda perfumowana o zapachu piwonii z Rituals

Perfumy idealne na lato

Latem stawiamy na zupełnie inne zapachy niż w pozostałych porach roku. Zależy nam na świeżych, lekkich nutach. Stąd duża popularność mgiełek zapachowych. Nie trzeba od razu stawiać na tak delikatne produkty. Na rynku są bowiem dostępne różne perfumy i wody perfumowane, które świetnie sprawdzą się o tej porze roku.

Zapachy od Rituals to jedne z wielu produktów tego typu. Świetnie sprawdzą się także perfumy z Zary, które pachną jak Miss Dior Blooming Bouquet. Oryginały oczywiście też rewelacyjnie będą współgrać z latem. Warto zapoznać się również z takimi zapachami jak: Yves Saint Lauren Libre czy Marc Jacobs Daisy Ever So Fresh.