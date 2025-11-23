Odżywka do włosów z kwasem hialuronowym to kosmetyk, który wstrząsnął rynkiem produktów do pielęgnacji włosów. Eveline Cosmetics, znana z innowacyjnych rozwiązań, wprowadziła do sprzedaży odżywkę z linii Hair Expert Gold, która regeneruje i nawilża już w 3 minuty. Ten wegański produkt dedykowany jest włosom suchym, kruchym i odwodnionym. Efekty są widoczne natychmiastowo, a formuła bogata w składniki aktywne zachwyca skutecznością.

Jaki efekt daje odżywka do włosów z kwasem hialuronowym?

Eveline Cosmetics stworzyło produkt, który może zaskoczyć już po pierwszym użyciu. Odżywka nawilżająca z kwasem hialuronowym z linii Hair Expert Gold zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację w ciągu zaledwie 3 minut. Jej formuła oparta na technologii PRO-hydra 4D działa natychmiastowo na przesuszone, kruche i odwodnione włosy, przywracając im miękkość, blask i elastyczność.

Konsystencja odżywki jest lekka, a jednocześnie odżywcza, co sprawia, że otula pasma włosów bez efektu obciążenia. Już po jednym użyciu zauważalna jest poprawa sprężystości i struktury włosa, który staje się bardziej odporny na łamliwość. Odżywka wspiera także regenerację włosów zniszczonych zabiegami chemicznymi lub działaniem wysokiej temperatury.

Odżywka do włosów z kwasem hialuronowym Eveline Cosmetics Hair Expert Gold, fot. mat. prasowe

Skład odżywki zmiękczającej pasma

Odżywka Eveline Hair Expert Gold zawiera zaawansowaną mieszankę składników aktywnych, które kompleksowo dbają o kondycję włosów:

kwas hialuronowy – głęboko nawilża włókna włosa, zapobiega przesuszeniu, zwiększa elastyczność i przeciwdziała puszeniu,

– głęboko nawilża włókna włosa, zapobiega przesuszeniu, zwiększa elastyczność i przeciwdziała puszeniu, 24K złoto – wzmacnia i wygładza strukturę włosa, przeciwdziała wolnym rodnikom, dodaje blasku,

– wzmacnia i wygładza strukturę włosa, przeciwdziała wolnym rodnikom, dodaje blasku, biotyna – wzmacnia pasma, ogranicza łamliwość i poprawia elastyczność włosów,

– wzmacnia pasma, ogranicza łamliwość i poprawia elastyczność włosów, prowitamina B5 – regeneruje uszkodzenia, nawilża, przeciwdziała łamliwości i wygładza włosy,

– regeneruje uszkodzenia, nawilża, przeciwdziała łamliwości i wygładza włosy, bioflawonoidy – chronią przed czynnikami zewnętrznymi i wolnymi rodnikami, dodają połysku,

– chronią przed czynnikami zewnętrznymi i wolnymi rodnikami, dodają połysku, kwas linolowy i linolenowy – odbudowują barierę ochronną włosa, zwiększają elastyczność i regenerują.

Dzięki tej kompozycji produkt intensywnie działa na zniszczone pasma i przywraca im zdrowy wygląd. Odżywka Eveline to także wegańska formuła, co czyni ją przyjazną dla osób wybierających kosmetyki bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Dlaczego warto stosować kwas hialuronowy na włosy?

Kwas hialuronowy znany jest przede wszystkim z pielęgnacji skóry, ale jego działanie na włosy jest równie spektakularne. W odżywce Eveline Hair Expert Gold odpowiada za wiązanie i zatrzymywanie wilgoci w strukturze włosa. To sprawia, że włosy stają się bardziej elastyczne, miękkie i wygładzone. Wysoka zdolność kwasu hialuronowego do wiązania cząsteczek wody zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie nawet najbardziej przesuszonych pasm.

Zastosowanie odżywki z kwasem hialuronowym pomaga odbudować równowagę hydrolipidową włosów, dzięki czemu stają się mniej podatne na łamliwość i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo kwas hialuronowy zmniejsza efekt puszenia się i elektryzowania, co jest częstym problemem w przypadku włosów suchych.

