Kosmetyki do samolotu rządzą się swoimi prawami. Limit 100 ml dla każdego płynu w bagażu podręcznym i obowiązek zapakowania ich do przezroczystej torebki nie pozostawiają dużo luzu. Ale to nie znaczy, że masz rezygnować z ulubionych produktów. Wystarczy sięgnąć po mini wersje, buteleczki podróżne lub... kosmetyki w formie stałej.

Miniaturki i "przelewki"

Niedawno pokazywałam, jak spakować kosmetyki do samolotu, jakie wymagania mają lotniska i poszczególne linie i co warto zrobić, aby uniknąć stresu na bramce. Dzisiaj pokażę ci moją topkę kosmetyków, które prawie zawsze zabieram ze sobą w podróż samolotem i które sprawiają, że moja skóra i włosy wyglądają dobrze nawet w dalekich tropikach.

Przede wszystkim do kosmetyczki wsadzam miniaturowe wersje moich ulubionych kosmetyków. Wygodne miniaturki znajdziesz w sieciowych drogeriach, na stronach producentów, a czasem też online (np. na Allegro). Kosmetyki w wersji travel size najczęściej mają pojemność 50 albo 75 ml, więc możesz je spokojnie zabrać do samolotu. Często też mają formę tubki albo opakowania z atomizerem, aby łatwo było po nie sięgać.

W mojej kosmetyczce zawsze lądują mini balsamy do ciała (szczególnie te lekkie, w formie żelu), małe opakowanie kremu do twarzy i mgiełki, które często wykorzystuje w formie toniku. Nie zapominam też o pielęgnacji włosów - do woreczka strunowego zawsze wrzucam też serum na końcówki.

Zawsze biorę ze sobą także mini wersje perfum. Mam sporo małych perfumetek, ale często biorę ze sobą także podróżne opakowanie, do którego "przelewam" ulubiony zapach. Taki atomizer znajdziesz w drogeriach. Pamiętaj też, że mini kosmetyki to nie zawsze miniaturki, które dostępne są w wydzielonych szafach. Wiele kosmetyków już w pełnowymiarowej wersji nie ma więcej niż 100 ml i po takie też warto sięgać.

Moje top 10 mini kosmetyków na wyjazd (od lewej od góry: Kostka myjąca do ciała Malina i Mięta, Yves Rocher, cena 51,90 zł | 2. Mini perfumetka Avon Far Away Rebel, cena 24,99 zł | 3. Mgiełka rozświetlająca Resibo All I Mist Travel Size, cena 79 zł | 4. Krem nawilżający z SPF 50 Bielenda Hydro Lipidum, Rossmann, cena 28,99 zł | 5. Dwufazowy mini płyn do demakijażu Isana, Rossmann, cena 3,69 zł | 6. Serum wygładzające końcówki włosów Anwen x Klaudia Matuszewska, cena ok. 20 | 7. "Mydło" do mycia twarzy Ziaja Jeju, Rossmann, cena 8,49 zł | 8. Mini balsam do ciała z aloesem Yumi, Hebe, cena 8,99 zł | 9 i 10. Duet "włosopak", szampon + odżywka w kostce, Cztery Szpaki, cena 65 zł), fot. mat. prasowe

Gotowe butelki do samolotu

Prawie wszędzie możesz znaleźć gotowe sety z mini opakowaniami na kosmetyki. Mogą być to buteleczki, słoiczki albo silikonowe tubki. Często są zamknięte w przezroczystym woreczku, który również możesz zabrać do samolotu.

Do takich butelek możesz przelać ulubione kosmetyki, jeśli nie mają mini-wersji i jeśli nie chcesz z nich rezygnować. Ja przelewam najczęściej tonik oraz płyn micelarny, czasem także żele pod prysznic czy szampony.

Kosmetyki w kostce

Kosmetyki w kostce stały się hitem już kilka lat temu, kiedy w Polsce zaczęło być głośno o eko-pielęgnacji i idei zero waste. Obecnie w tej formie można kupić naprawdę wiele rzeczy - od szamponów i odżywek przez żele pod prysznic, aż po kostki do mycia twarzy, balsamy do ciała czy antyperspiranty.

Ich pojemność jest podana w gramach, dlatego nie musisz ich nawet wkładać do dedykowanej torebki "lotniskowej". Możesz je spokojnie wrzucić do walizki i nikt nie będzie ci z tego tytułu robił problemów.

