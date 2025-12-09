Mój ukochany żel do mycia twarzy jest w promocji w Rossmannie. Biegnę po 2, bo kosztuje tylko 9 zł
Kultowy żel do mycia twarzy ISANA Love Your Skin z kwasami AHA i PHA trafił do promocji w Rossmannie. Tylko do 17 grudnia lub do wyczerpania zapasów można go kupić za jedyne 8,99 zł – warunek to zakupy z aplikacją!
Ten żel do mycia twarzy jakiś czas temu poleciła mi moja przyjaciółka. Gdy tylko go zastosowałam, od razu wiedziałam, że stanie się moim numerem jeden. Dzięki zawartości kwasów AHA i PHA cudownie oczyszcza, a jednocześnie wspomaga odnowę naskórka. Pory zniknęły, jak ręką odjął, a to nie koniec jego właściwości. Teraz żel ISANA Love Your Skin jest dostępny w Rossmannie w promocyjnej cenie, więc ja na pewno skorzystam z tej wyjątkowej okazji.
Dlaczego żel ISANA Love Your Skin jest tak popularny?
Żel ISANA Love Your Skin cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów, co potwierdza średnia ocen 4,8/5 na podstawie 239 opinii dostępnych na stronie rossmann.pl. Produkt zyskał miano kultowego kosmetyku do codziennego oczyszczania twarzy, a jego skuteczność i łagodne działanie sprawiają, że jest chętnie wybierany przez osoby z cerą problematyczną i wymagającą szczególnej pielęgnacji.
Popularność żelu wynika z jego skutecznego, a jednocześnie delikatnego działania. Dzięki zawartości kwasów AHA i PHA zapewnia efekt łagodnego peelingu chemicznego, wspomagając odnowę naskórka oraz oczyszczając cerę z zanieczyszczeń i martwych komórek. Dodatkowo kosmetyk jest bezzapachowy, nie zawiera mikroplastiku, co wpisuje się w potrzeby osób poszukujących łagodnych, ale skutecznych formuł pielęgnacyjnych.
Co zawiera skład żelu ISANA Love Your Skin?
Formuła żelu ISANA Love Your Skin została stworzona z myślą o wszystkich typach skóry, w tym skórze wrażliwej, bladej oraz tej z tendencją do niedoskonałości. Kluczowe składniki aktywne zawarte w produkcie to:
- 0,8% AHA (kwas alfa-hydroksylowy) – delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, wygładzając cerę i poprawiając jej promienność,
- 2% PHA (kwas polihydroksylowy) – oczyszcza skórę bez naruszania bariery hydrolipidowej oraz bez efektu wysuszenia.
Dodatkowo żel wzbogacono o:
- sok z aloesu – znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących podrażnienia,
- pantenol – wspomaga regenerację skóry,
- inulinę i alpha-glucan oligosaccharide – prebiotyki wspomagające mikrobiom skóry.
Żel nie zawiera zapachu, jest wolny od mikroplastiku i może być stosowany codziennie rano i wieczorem.
Jak działa promocja „Cena z apką” w Rossmannie?
Promocja obowiązuje w dniach 05.12–17.12.2025 lub do wyczerpania zapasów. Aby skorzystać z oferty, należy:
- zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Rossmann lub online na rossmann.pl,
- przy kasie zeskanować kartę Klubu Rossmann lub dokonać zakupu na adres e-mail zarejestrowany w Klubie Rossmann.
Dzięki tej akcji cena żelu ISANA Love Your Skin 125 ml wynosi jedynie 8,99 zł. Cena regularna to 11,29 zł, a najniższa cena z 30 dni przed promocją także wynosiła 11,29 zł.
Dla kogo przeznaczony jest ten żel do twarzy?
Żel ISANA Love Your Skin z kwasami AHA i PHA przeznaczony jest dla wszystkich typów skóry. Szczególnie polecany jest:
- osobom z cerą bladą,
- osobom z cerą ze skłonnością do niedoskonałości,
- osobom poszukującym delikatnego, ale skutecznego oczyszczenia skóry,
- osobom preferującym kosmetyki bezzapachowe i bez mikroplastiku.
Ze względu na zawartość kwasów owocowych, należy unikać jednoczesnego stosowania innych peelingów z kwasami, a po porannej aplikacji – używać kremu z filtrem SPF 30. Produkt nie powinien być stosowany na uszkodzoną skórę ani świeże tatuaże.
Czytaj także:
- Nigdy nie zapominam o tym kroku w pielęgnacji. Ten produkt za 12,99 zł z Rossmanna mi w tym pomaga
- Te waniliowe perfumy sprawią, że żaden facet ci się nie oprze. Kultowy zapach w Rossmannie za 89,99 zł
- Ten koreański zestaw z Rossmanna spłyca zmarszczki i ujędrnia. Moja 60-letnia mama jest zachwycona prezentem mikołajowym