Ten żel do mycia twarzy jakiś czas temu poleciła mi moja przyjaciółka. Gdy tylko go zastosowałam, od razu wiedziałam, że stanie się moim numerem jeden. Dzięki zawartości kwasów AHA i PHA cudownie oczyszcza, a jednocześnie wspomaga odnowę naskórka. Pory zniknęły, jak ręką odjął, a to nie koniec jego właściwości. Teraz żel ISANA Love Your Skin jest dostępny w Rossmannie w promocyjnej cenie, więc ja na pewno skorzystam z tej wyjątkowej okazji.

Dlaczego żel ISANA Love Your Skin jest tak popularny?

Żel ISANA Love Your Skin cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów, co potwierdza średnia ocen 4,8/5 na podstawie 239 opinii dostępnych na stronie rossmann.pl. Produkt zyskał miano kultowego kosmetyku do codziennego oczyszczania twarzy, a jego skuteczność i łagodne działanie sprawiają, że jest chętnie wybierany przez osoby z cerą problematyczną i wymagającą szczególnej pielęgnacji.

Popularność żelu wynika z jego skutecznego, a jednocześnie delikatnego działania. Dzięki zawartości kwasów AHA i PHA zapewnia efekt łagodnego peelingu chemicznego, wspomagając odnowę naskórka oraz oczyszczając cerę z zanieczyszczeń i martwych komórek. Dodatkowo kosmetyk jest bezzapachowy, nie zawiera mikroplastiku, co wpisuje się w potrzeby osób poszukujących łagodnych, ale skutecznych formuł pielęgnacyjnych.

Żel do twarzy ISANA Love Your Skin, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Co zawiera skład żelu ISANA Love Your Skin?

Formuła żelu ISANA Love Your Skin została stworzona z myślą o wszystkich typach skóry, w tym skórze wrażliwej, bladej oraz tej z tendencją do niedoskonałości. Kluczowe składniki aktywne zawarte w produkcie to:

0,8% AHA (kwas alfa-hydroksylowy) – delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, wygładzając cerę i poprawiając jej promienność,

– delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, wygładzając cerę i poprawiając jej promienność, 2% PHA (kwas polihydroksylowy) – oczyszcza skórę bez naruszania bariery hydrolipidowej oraz bez efektu wysuszenia.

Dodatkowo żel wzbogacono o:

sok z aloesu – znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących podrażnienia,

– znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących podrażnienia, pantenol – wspomaga regenerację skóry,

– wspomaga regenerację skóry, inulinę i alpha-glucan oligosaccharide – prebiotyki wspomagające mikrobiom skóry.

Żel nie zawiera zapachu, jest wolny od mikroplastiku i może być stosowany codziennie rano i wieczorem.

Jak działa promocja „Cena z apką” w Rossmannie?

Promocja obowiązuje w dniach 05.12–17.12.2025 lub do wyczerpania zapasów. Aby skorzystać z oferty, należy:

zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Rossmann lub online na rossmann.pl,

przy kasie zeskanować kartę Klubu Rossmann lub dokonać zakupu na adres e-mail zarejestrowany w Klubie Rossmann.

Dzięki tej akcji cena żelu ISANA Love Your Skin 125 ml wynosi jedynie 8,99 zł. Cena regularna to 11,29 zł, a najniższa cena z 30 dni przed promocją także wynosiła 11,29 zł.

Dla kogo przeznaczony jest ten żel do twarzy?

Żel ISANA Love Your Skin z kwasami AHA i PHA przeznaczony jest dla wszystkich typów skóry. Szczególnie polecany jest:

osobom z cerą bladą,

osobom z cerą ze skłonnością do niedoskonałości,

osobom poszukującym delikatnego, ale skutecznego oczyszczenia skóry,

osobom preferującym kosmetyki bezzapachowe i bez mikroplastiku.

Ze względu na zawartość kwasów owocowych, należy unikać jednoczesnego stosowania innych peelingów z kwasami, a po porannej aplikacji – używać kremu z filtrem SPF 30. Produkt nie powinien być stosowany na uszkodzoną skórę ani świeże tatuaże.

Czytaj także: