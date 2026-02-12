Rossmann to prawdziwa skarbnica kosmetycznych perełek, a niektóre z nich kupujemy przy każdej wizycie w drogerii, aby zawsze mieć zapas. Ta maska do twarzy to dla mnie właśnie jeden z takim produktów, bo niemal przy każdych kosmetycznych zakupach wrzucam ją do koszyka. Kosztuje niewiele, a daje na twarzy cudowny efekt glow i do tego świetnie odżywia cerę. Teraz jest dodatkowo na promocji, więc można ją dorwać za jedyne 2,69 zł, ale trzeba się pospieszyć, bo ten produkt ma tyle fanek, że może szybko zniknąć z półek.

Hitowa koreańska maska za grosze

Maski w płachcie są kosmetycznym must-have dla wielu kobiet. Pozwalają nie tylko zadbać o cerę, ale i zrelaksować się po ciężkim dniu lub wręcz przeciwnie - rozbudzić się rano i przygotować twarz na makijaż. W drogeriach mamy do wyboru mnóstwo rodzajów takich produktów od tych klasycznych, po różnego rodzaju wersje z grafikami, ale my stawiamy na ponadczasową klasykę, czyli koreańską pielęgnację w płachcie.

Jedną z najpopularniejszych jest KIMOCO Beauty Collagen, która kosztuje w Rossmannie 4,49 zł, ale teraz można ją kupić w promocyjnej cenie 2,69 zł. To prawdziwa okazja dla fanek tego typu produktów, więc warto zrobić sobie teraz zapasy na później, a cera z pewnością za to podziękuje. Lepiej jednak nie zwlekać z zakupami, bo promocja ta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 18 lutego lub do wyczerpania zapasów.

maska, fot. materiały rossmann.pl

Maska w płachcie KIMOCO - dlaczego warto?

Ta maseczka w płachcie łączy kilka cennych dla cery składników aktywnych, takich jak kolagen, aloes, betaina i alantoina. Taki zestaw działa nie tylko nawilżająco i regenerująco, ale również doskonale nawilża i koi skórę. Dodatkowym atutem jest to, że maseczkę łatwo można dopasować do każdego kształtu twarzy, więc nie ma tu problemów z przyleganiem. Wystarczy nałożyć płachtę z cennymi składnikami na skórę, zaczynając od czoła, ku brodzie, a następnie dopasować miejsce przy ustach i w okolicach nosa.

Potem zostaje już tylko czysty relaks, ponieważ maseczka powinna zostać na buzi od 10 do 20 minut, aby wszystko, co najlepsze zdążyło wniknąć w cerę. Warto również wykorzystać to, co zostało w opakowaniu, bo taka resztka płynu z kolagenem i aloesem wprost genialnie sprawdzi się do wsmarowania w szyję, dekolt czy nawet dłonie.

Inne warianty koreańskich maseczek

Kolagenowa maseczka to jednak dopiero początek. Przy okazji wizyty w Rossmannie warto też zerknąć na inne rodzaje maseczek w płachcie od KIMOCO, a jest tu w czym wybierać, bo w ofercie drogerii znajdziemy też wariant ze złotem koloidalnym, niacynamidem, witaminą C, kwasem hialuronowym czy z ekstraktem z wąkroty azjatyckiej. Wszystkie z nich łapią się na obecną promocję, więc można je dorwać za 2,69 zł i zrobić sobie zapas do domowego spa na kilka dobrych miesięcy.

