Płatki tonujące mogą mieć przeróżne właściwości: od typowo kojących, nawilżających, aż do formuł, które pomagają ujędrnić skórę. Nie zliczę, ile opakowań zużyłam, ale z pewnością było ich dużo. Używam ich regularnie, zarówno jako szybkiego sposobu na ukojenie cery po oczyszczaniu, jak i dłuższą pielęgnację. Teraz na tapet wzięłam produkt od Mediheal, który jest nafaszerowany kolagenem i bosko koi ściągniętą cerę.

Reklama

Płatki tonujące z kolagenem to must have

Dzięki innowacyjnej formule nasączonej esencją kolagenową Mediheal Collagen Ampoule Pad zapewniają intensywne nawilżenie, odżywienie i ujędrnienie. Regularne stosowanie tych płatków skutecznie wygładza zmarszczki i poprawia elastyczność skóry. Produkt został stworzony z myślą o osobach zmagających się z problemami skóry dojrzałej, suchej i odwodnionej. Jeśli masz widoczne pierwsze oznaki starzenia, twoja cera jest szorstka, zmęczona — to produkt stworzony dla ciebie. Już po pierwszym zastosowaniu można zauważyć, że skóra jest "zrelaksowana", odczuwalna jest natychmiastowa ulga. Z czasem staje się bardziej miękka, wygładzona i odzyskuje promienny wygląd.

W opakowaniu znajdziesz aż 100 sztuk płatków. Możesz je używać dowolnie: zarówno jako produkt do delikatnego przecierania twarzy, jak i pełnoprawnej maseczki na całą twarz. Możesz ją również stosować na wybrane partie — ja szczególnie polecam ci okolice oczu, policzków i ust.

Mediheal Collagen Ampoule Pad, fot. archiwum prywatne

Jak działa kolagen i kwas hialuronowy w płatkach?

Działanie płatków opiera się na synergii trzech kluczowych składników aktywnych. Pierwszym z nich jest kolagen, który występuje naturalnie w skórze. Odpowiada on za odbudowę włókien kolagenowych w skórze. W efekcie otrzymujemy jędrniejszą i bardziej elastyczną cerę.

Drugim składnikiem, który jest równie drogocenny, jest kwas hialuronowy. Ma on nieocenione właściwości nawilżające. Genialnie zatrzymuje nawodnienie w skórze, dzięki czemu wolniej będą się na niej pojawiać zmarszczki. Trzeci składnik, który zasługuje na uwagę, to pantenol, który łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację naskórka. Doskonale koi skórę wrażliwą i przesuszoną.

Jak stosować Mediheal Collagen Ampoule Pad?

Płatki możesz stosować na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to zastosowanie ich jako maseczki. Możesz je zaaplikować na wybrane partie, albo na całą buzię, zupełnie, jak maseczkę w płachcie. Aby je tak zastosować, zacznij od oczyszczania twarzy, a następnie na osuszonej skórze rozłóż płatki. Trzymaj je od 10 do 15 minut, a następnie przejdź do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Drugi sposób jest o wiele szybszy. Oczyść twarz, osusz, a później delikatnie przetrzyj płatkiem. Uważaj przy tym, aby nie naciągać skóry. W ten sposób stonujesz cerę i ukoisz ją po zastosowaniu środka myjącego.

Czytaj także: