Błyszczyk Lovely H2O okazał się hitem sprzedaży w drogeriach Rossmann. Jego promocyjna cena 11,99 zł (poprzednio 21,99 zł) przyciągnęła uwagę klientek, które szukają efektu mokrych, lśniących ust bez kompromisów w kwestii komfortu i trwałości.

Inspiracją do stworzenia tego kosmetyku były właściwości wody. Marka Lovely postawiła na żelową konsystencję oraz efektowny połysk, jednocześnie zapewniając użytkowniczkom uczucie nawilżenia przez cały dzień – bez uczucia lepkości.

Błyszczyk - Fot. Rossmann

Jak działa i dla kogo jest błyszczyk Lovely H2O?

Błyszczyk Lovely H2O skierowany jest do kobiet, które cenią sobie naturalny wygląd z odrobiną błysku. Doskonale sprawdzi się u osób szukających lekkiego makijażu na co dzień, ale i efektownego wykończenia na specjalne okazje. Dzięki delikatnemu podkreśleniu ust każda z użytkowniczek może poczuć się świeżo i kobieco.

Produkt jest idealny zarówno dla młodych dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem, jak i dla dojrzałych kobiet szukających komfortowego kosmetyku bez efektu klejenia się warg. LovelyH2O to także świetna propozycja dla osób ze skłonnością do przesuszania się ust – jego formuła gwarantuje optymalne nawilżenie.

Błyszczyk Lovely H2O zostawia efekt mokrych ust

Lovely H2O to błyszczyk na bazie wody, który dzięki swojej żelowej konsystencji zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień. Po aplikacji tworzy na ustach warstwę o wysokim połysku, przypominającą taflę wody – to właśnie efekt mokrych ust, który tak pokochały klientki.

