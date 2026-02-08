Karmel to jedna z najbardziej pożądanych nut, jakie występują w perfumach. Trudno się dziwić, bo ten zapach jest ciepły, słodki i otulający jak mięciutki kocyk w chłodny dzień. Aby jednak nie pachniał zbyt jedzeniowo, trzeba go odpowiednio skomponować z innymi dodatkami, a wtedy ten typowo deserowy składnik staje się czymś tajemniczym, kobiecym i zmysłowym. Zebrałyśmy aż 3 różne propozycje perfum z nutą karmelu w różnych przedziałach cenowych. Wszystkie z nich kupisz w Rossmannie i to w wyjątkowej promocji.

1. Eva Minge Bianco

Zaczynamy od nowości, o której wiele kobiet mogło jeszcze nie słyszeć. Warto więc przedstawić ten zapach orientalno-gourmand o bardzo kobiecym charakterze. Kompozycja ta jest niezwykle miękka, ciepła i otulająca, ale nie brakuje w niej także zmysłowej elegancji. Aby jednak móc dokładnie wyobrazić sobie ten zapach, najlepiej zerknąć na jego nuty zapachowe:

nuty głowy: karmel,

nuty serca: miód, kumaryna,

nuty bazy: wanilia, białe piżmo.

Jeśli chodzi o koszt takiego słodkiego zapachu, to nie jest ona wysoki, bo flakonik o pojemności 50 ml kosztuje teraz 89,99 zł, przy czym regularna cena to 134,99 zł. Promocja trwa jednak tylko do 11 lutego lub do wyczerpania zapasów, więc lepiej nie zwlekać z zakupem.

perfumy, fot. materiały rossmann.pl

2. Sabrina Carpenter Sweet Tooth Caramel Dream

Jak wskazuje sama nazwa, ten produkt jest prawdziwą gratką dla wszystkich perfumowych łasuchów. Idealnie łączy mocno deserowe klimaty z bardzo kobiecym charakterem, tworząc zbalansowany orientalno-waniliowy zapach. Oprócz słodyczy mamy tu bowiem trochę cytrusów i nieco drzewa sandałowego oraz kwiatowy akcent. Całość wypada subtelnie, ale niezwykle zmysłowo, więc mgiełka takiego zapachu idealnie sprawdzi się tuż przed randką. Przed zakupem warto sprawdzić dokładne nuty zapachowe, a prezentują się tu następująco:

nuty głowy: cytryna, cukier, skórka pomarańczy, mleko migdałowe, frezja,

nuty serca: kwiat pomarańczy, orchidea, gorzkie ziarna czekolady, wanilia,

nuty bazy: drzewo sandałowe, karmel, paczula, piżmo, bursztyn.

Wszystko to można teraz dorwać za 109,99 zł za 75 ml zamiast regularnej ceny 179,99 zł, ale tylko do 11 lutego. Może więc to być świetny prezent na Walentynki - od siebie dla siebie lub sugestia romantycznego podarunku od ukochanego.

perfumy, fot. materiał rossmann.pl

3. Thierry Mugler Angel

Ten zapach to już prawdziwy klasyk. Jest orientalno-waniliowy, ale już w pierwszych chwilach od pryśnięcia mocno czuć w nim karmelową nutę. Do tego dochodzi jeszcze czekolada, miód, kokos i wata cukrowa, a więc mamy tu mieszankę typowo deserową. Perfumy Angel będą idealnym wyborem dla kobiet lubiących kompozycje niemal do zjedzenia, ale jednocześnie z pazurem, bo jest to propozycja dość wyrazista, mimo swojej słodkości. Jeśli chodzi o nuty zapachowe to mamy tutaj:

nuty głowy: wata cukrowa, kokos, liść czarnej porzeczki, melon, jaśmin, bergamotka, ananas, mandarynka,

nuty serca: miód, czerwone jagody, jeżyna, śliwka, morela, brzoskwinia, jaśmin, gałka muszkatołowa, kminek, orchidea, róża, konwalia,

nuty bazy: karmel, czekolada, wanilia, paczula, fasolka tonka, bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe.

Jeśli chodzi o cenę, to ta opcja jest zdecydowanie kilka poziomów wyżej. Za buteleczkę o pojemności 50 ml trzeba bowiem zapłacić 299,99 zł przy czym i tak jest to cena promocyjna, bo normalnie jest to koszt 449,99 zł. Po 11 lutego taka cena wróci do normy, więc mając chęć na ten produkt, lepiej się pospieszyć z zakupem.

perfumy, fot. materiał rossmann.pl

Czytaj także: