Efekt crystal rose gold to must have sylwestra. Zapewni go sztyft za 14,99 zł z Rossmanna
Wybierasz się na sylwestrową imprezę i marzy ci się glow jak z czerwonego dywanu? Nie musisz kombinować z oddzielnymi produktami do włosów, ciała i twarzy, bo teraz za jedyne 14,99 zł masz wszystko w jednym sztyfcie. Zobacz, jak działa ten produkt i upoluj go na aktualnej promocji w Rossmannie.
Wielkimi krokami zbliża się sylwestrowa noc, a zaraz po niej inne karnawałowe imprezy. Wiele z nas szuka więc inspiracji na efektowne stylizacje, które będą przyciągały wszystkie spojrzenia i wcale nie mówimy tu tylko o samych ubraniach czy dodatkach. Warto pamiętać o błysku również na włosach, skórze i twarzy, a w tym pomoże jeden produkt, który teraz w Rossmanie kosztuje jedyne 14,99 zł. Poznaj ten kosmetyk bliżej, zobacz, co potrafi i pędź do najbliższej drogerii, aby upolować go przed sylwestrową imprezą.
Efekt glow 3w1 za 14,99 zł
Jeśli mielibyśmy wybrać tylko 1 kosmetyk do pielęgnacji i makijażu, który przyda się na sylwestrową noc, to zdecydowanie byłby to brokatowy sztyft Bielenda Glow Show. Ten produkt nadaje się zarówno do stosowania na twarzy, ciele, jak i włosach, więc można nim wyczarować prawdziwe cuda. Dodatkowym atutem jest modny odcień Crystal Rose Gold, który pięknie połyskuje w świetle i sprawia, że nawet prosta fryzura i makijaż w kilka sekund zamieniają się w look jak z czerwonego dywanu.
Wszystko to zamknięte jest w wygodnym sztyfcie, który łatwo zmieści się nawet w niewielkiej wizytowej torebce. Dzięki temu produkt można bez problemu dokładać nawet w trakcie trwania imprezy. Trzeba jednak się spieszyć i to nie tylko dlatego, że do imprezy sylwestrowej pozostało niewiele czasu, ale i przez to, że produkt może się szybko wyprzedać. Kosztuje bowiem jedyne 14,99 zł, przy czym regularna cena wynosi 29,99 zł. Taka przecena -50% to nie lada gratka, dlatego lepiej wrzucić sztyft do koszyka jak najprędzej, aby nie zastać pustych półek.
Jak wykorzystać brokatowy sztyft? Sylwestrowe inspiracje
Aby przygotować sylwestrowy look, wystarczy zaledwie parę sekund. Wygodny sztyft pozwala bowiem łatwo rozprowadzić brokat na włosach, zarówno jeśli chodzi o ulizany przedziałek, jak i same końcówki włosów. W ten prosty sposób można przygotować wiele efektownych fryzur, zaczynając od niskiego koczka, poprzez wysoki koński ogon, kończąc na upięciach z wypuszczonymi długimi pasmami.
Jeśli natomiast chodzi o makijaż, trzeba rozsmarować niewielką warstwę produktu wprost ze sztyftu lub najpierw nanieść go na palce, gąbeczkę czy pędzelek. Następnie wklepuje się go w szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna czy powieki, ale można też delikatnie wsmarować go w całą twarz. Na koniec pozostaje najłatwiejsza część, czyli rozprowadzenie produktu na reszcie ciała, na przykład nogach, rękach czy dekolcie. W ten sposób wszystko jest gotowe raz-dwa, a błysk w kolorze rose gold można stopniować, dokładając produktu na wybrane partie nawet podczas imprezy.
