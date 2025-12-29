Sylwestrowa noc wymaga odpowiedniego anturażu. Szykujemy zjawiskowe kreacje, dbamy o idealne dodatki, a do tego... szukamy produktów do makijażu, które sprawią, że nasz make-up nie spłynie już przed północą, tylko wytrwa do białego rana w trudnych, impezowych warunkach. Szczególnie istotna pod tym względem jest szminka. Każda kobieta zna bowiem ten ból, gdy ledwo rozpocznie jedzenie, a cały kosmetyk spływa wraz np. z rosołkiem. Tu potrzebna jest pomadka do zadań specjalnych.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które reklamują się jako "long lasting", czyli szminki wytrzumujące naprawdę długo. Czy jednak są w stanie przetrwać sylwestrową kolacją z napojami i pocałunkami o północy? Postanowiłam przetestować 3 szminki long lasting, które moim zdaniem warto wziąć pod uwagę w sylwestrową noc. Już wiem, że przynajmniej 2 z nich wytrzymają do białego rana, choć numer 3 też jest trwały i warto mieć go przy sobie.

1. Kiko Milano - Unlimited Double Touch. Cena: 67 zł

Na szminkę Kiko Milano postawiłam w wigilię i stwierdzam, że nigdy nie miałam bardziej wytrzymałej pomadki. To kosmetyk do zadań specjalnych. Z jednej strony produktu znajduje się opcja koloryzująca, z drugiej strony mamy błyszczyk, który jednocześnie utrwala kolor na ustach.

Szminka na moich wargach wytrzymała dobrych kilka godzin i to w nienaruszonym stanie. A normalnie jadłam, piłam, w ogóle nie oszczędzałam swoich ust. Do tego stopnia, że miałam trudności ze zmyciem jej - zwykłe mleczko do demakijażu zawiodło, kosmetyk "puścił" dopiero po wyszorowaniu ust wacikiem i płynem dwufazowym.

Szminka long lasting Kiko Milano - Unlimited Double Touch, Fot. materiały prasowe, Kiko Cosmetics

2. L'Oreal Paris - Infaillible Matte Resistance. Cena: ok. 80 zł

Ta pomadka to mój wybór numer jeden na ważne okazje - takie jak np. sylwester. Również sięgnąłam po nią w święta, aby przetestować jej trwałość w trudnych dla pomadki warunkach - podczas bożonarodzeniowego obiadu i kilkugodzinnego spotkania z rodziną. Jedzenie, napoje, rozmowy, śmiechy, pyszne ciasta - wszystko to kosmetyk od L'Oreal przetrwał. A ja wiem, że zagości w mojej kosmetyczce na dłużej.

Szczególnie warto wybrać tę pomadkę w sylwestrową noc. To różne odcienie, ale ja polecam modny beż, który sprawia, że cały makijaż nabiera luksusowego wymiaru. Matowy odcień doskonale będzie komponował się z cekiniastymi i złotymi stylizacjami, które są typowe dla ostatniej nocy roku. To bez wątpienia kropka nad i naszej sylwestrowej stylizacji. A teraz w wielu drogeriach ta szminka jest objęte promocją i można ją dorwać za około 40-50 zł.

Szminka long lasting L'Oreal Paris - Infaillible Matte Resistance, Fot. materiały prasowe, Douglas

3. Rimmel Lasting Finish. Cena: ok. 20 zł

Na koniec szminka do zadań specjalnych, po którą sięgam od lat. Uwielbiam jej klasyczną czerwień i trwałość. Wystarczy jedno pociągnięcie ust, aby kosmetyk utrzymał się na wargach przez kilka godzin. Doskonale radzi sobie w warunkach imprezowych - przy jedzeniu, napojach, zabawie i... pocałunkach. Bo czym byłby sylwester, gdyby nie skradziony całus o północy? Ta szminka sprosta temu wyzwaniu.

Muszę przyznać, że to chyba najbardziej klasyczna, luksusowa, a jednocześnie najtańsza opcja na tej liście. Dobrze jednak mieć ją przy sobie, bo może nie wytrzymać do białego rana, a wtedy tezeba będzie poprawić makijaż - nie jest bowiem tak trwała jak dwie poprzedniczki. Warto jednak rozważyć zakup, bo akurat ten produkt wystarczy na długo i posłuży nam jeszcze wielokrotnie - nie tylko w sylwestrową noc. W mojej kosmetyczce zajmuje stałe miejsce wśród ulubionych produktów.

Szminka long lasting Rimmel Lasting Finish, Fot. materiały prasowe, Rimmel

