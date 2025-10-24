Podkład AA All Day Long od marki Wings of Color to jeden z tych kosmetyków, które nie tylko zachwycają trwałością, ale również przystępną ceną. Teraz w drogeriach Rossmann – zarówno stacjonarnie, jak i online – można go nabyć za jedyne 30,99 zł.

Reklama

Kosmetyk to propozycja dla osób ceniących sobie wysoką jakość i komfort przez cały dzień. Sprawdź, co sprawia, że podkład AA All Day Long zyskał miano kosmetycznej sensacji.

Podkład - Fot. rossmann.pl

Czym wyróżnia się podkład AA All Day Long?

Podkład AA All Day Long zapewnia krycie od średniego do pełnego, z możliwością budowania, co czyni go wyjątkowo uniwersalnym produktem do makijażu twarzy. Efekt? Naturalnie matowe wykończenie bez niepożądanego efektu maski, które utrzymuje się nawet do 24 godzin – bez potrzeby poprawek w ciągu dnia.

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę oraz ciepło, co czyni go idealnym wyborem dla osób prowadzących intensywny tryb życia. Dodatkowo dzięki składnikom absorbującym sebum skutecznie kontroluje błyszczenie się skóry.

Składniki aktywne dla zdrowej i nawilżonej skóry

Podkład AA Wings of Color All Day Long to coś więcej niż tylko kosmetyk upiększający – to także wsparcie dla kondycji skóry. W składzie znajdują się trzy istotne substancje aktywne:

Kwas hialuronowy – znany z intensywnego działania nawilżającego.

Trehaloza – wspomaga utrzymanie właściwego poziomu nawodnienia oraz chroni przed stresem oksydacyjnym.

Skwalan – poprawia elastyczność skóry i wspiera barierę hydrolipidową.

Dzięki formule oil-free podkład nie obciąża cery i nie zatyka porów. Produkt został również przetestowany klinicznie i uznany za bezpieczny dla alergików.

Dla kogo przeznaczony jest podkład AA Wings of Color?

Ten podkład to idealne rozwiązanie dla osób z cerą tłustą, mieszaną, a także wrażliwą. Dzięki właściwościom matującym i lekkiej konsystencji doskonale sprawdzi się u tych, którzy potrzebują trwałego krycia bez uczucia ciężkości. Z uwagi na bezpieczny skład, produkt jest również odpowiedni dla alergików.

Formuła oil-free oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i ciepło, sprawiają, że jest to kosmetyk dedykowany osobom oczekującym od podkładu wysokiej wydajności i komfortu noszenia przez cały dzień.

Czytaj także: