Kiedy lato zbliża się ku końcowi, szukamy sposobów, by zatrzymać na dłużej efekt skóry muśniętej słońcem. Zamiast godzinami leżeć na leżaku czy decydować się na wizyty solarium, warto sięgnąć po kosmetyki, które działają szybciej i bezpieczniej. Rituals Self Tanning Drops to produkt, który w kilka chwil daje efekt naturalnej, równomiernej opalenizny. Jest idealny do stosowania na co dzień.

Jak działają krople Rituals Self Tanning Drops?

Jesienią i zimą skóra często traci zdrowy koloryt i wygląda na zmęczoną. Jeśli zależy ci na podtrzymaniu efektu słonecznego glow, to jest kosmetyk dla ciebie. Krople opierają się na formule, która stopniowo nadaje skórze ciepły, brązowy odcień. Stosowanie także jest szybkie i wygodne. Wystarczy dodać od 1 do 3 kropli do ulubionego kremu do twarzy albo balsamu do ciała i równomiernie rozprowadzić. Efekt "rozwija się" w ciągu kilku godzin, a intensywność koloru można dostosować do własnych potrzeb. To sprawia, że produkt jest naprawdę uniwersalny i idealny zarówno dla osób chcących uzyskać delikatny glow, jak i tych, które marzą o głębokiej, czekoladowej opaleniźnie. Za doskonałe rezultaty odpowiada połączenie kwasu DHA, erytrulozy oraz karmelu.

Kosmetyk nie tylko opala, ale także pielęgnuje. Rituals zadbało o lekką, nawilżającą formułę, która nie obciąża skóry i nie powoduje uczucia ściągnięcia. Dzięki temu produkt świetnie sprawdza się również u osób o wrażliwej cerze.

Kilka kropli wystarczy, by cera i ciało nabrały zdrowego blasku, fot. mat. prasowe

Jak i kiedy stosować ten produkt?

Krople samoopalające możesz stosować na twarz i ciało, zarówno rano, jak i wieczorem. Dodaj 1-3 krople do swojego ulubionego kremu lub balsamu, dokładnie wymieszaj w dłoniach, a potem nałóż równomiernie na skórze. Delikatnie wklepuj, aby mocniej wprowadzić kosmetyk w głębsze warstwy, a na koniec pozostaw do wchłonięcia.

Produkt nie brudzi ubrań ani pościeli, więc spokojnie możesz używać go tuż przed snem albo przed wyjściem z domu. Jeśli chcesz nadać skórze czekoladowy odcień, stosuj krople codziennie przez 4-5 dni. Jeśli jednak chcesz podtrzymać opaleniznę, wystarczą 2 dni w tygodniu.

