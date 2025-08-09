Samoopalacz The Beauty Dept. to produkt, który na TikToku i Instagramie zdobył już spore grono fanów. Influencerki pokazują efekty przed i po, a fanki naturalnej opalenizny bez promieni UV robią zapasy, gdy tylko pojawi się na półkach Action. Nie ma się czemu dziwić - za mniej niż 15 zł otrzymujesz kosmetyk, który daje efekt jak po profesjonalnej aplikacji drogich sprayów opalających.

Jak działa The Beauty Dept.?

Kosmetyk ma formę lekkiego żelu, dzięki czemu bardzo szybko się wchłania. Rozprowadza się równomiernie i nie tworzy plam. Do tego bardzo przyjemnie i subtelnie pachnie kokosowym deserem. W składzie znajduje się dodatkowo kwas hialuronowy oraz ekstrakt z marchewki, który zapewnia naturalną, równomierną opaleniznę bez plam.

Ten samoopalacz to świetna opcja dla każdego, kto nie ma cierpliwości do bardziej wymagających produktów. Nie potrzeba do niego rękawicy (choć można ją zastosować), nie zostawia plam na ubraniach, nie ściera się. Jest też doskonały dla osób, które chcą podtrzymać wakacyjną opaleniznę lub szybko dodać koloru przed ważnym wyjściem. Efekt utrzymuje się ok. 3-4 dni, ale można go stopniować i regularnie dokładać kolejne warstwy.

Jak stosować ten samoopalacz?

Aby uzyskać najlepszy i najtrwalszy efekt, warto odpowiednio przygotować skórę jeszcze przed aplikacją. Wykonaj dokładny peeling całego ciała, szczególnie w miejscach, gdzie naskórek jest grubszy, czyli na łokciach, kolanach, kostkach i piętach. Pozwoli to usunąć martwy naskórek i sprawi, że samoopalacz na pewno rozprowadzi się równomiernie, bez plam i smug.

Tuż przed nałożeniem produktu warto też dobrze nawilżyć suche partie skóry - najlepiej lekkim balsamem lub kremem. Dzięki temu pigment nie "przyczepi się" zbyt mocno do przesuszonej skóry. Po aplikacji odczekaj chwilę, aż produkt się wchłonie, zanim założysz ubranie.

Efekt zaczyna być widoczny po 4-6 godzinach. Skóra przybiera naturalny, złocisty odcień bez pomarańczowych tonów. Najlepsze jest to, że nie trzeba go zmywać po określonym czasie - możesz nałożyć go wieczorem, iść spać, a rano obudzić się z opalenizną jak po tygodniu wakacji na Santorini. Żel nie brudzi pościeli ani ubrań, o ile dasz mu chwilę na wchłonięcie.

The Beauty Dept. to marka dostępna w sieci sklepów Action i kosztuje jedynie 13,49 zł. Warto jednak zrobić zapas, bo produkt bardzo szybko znika z półek.

