Zimą nasza skóra jest narażona na wyjątkowo trudne warunki – mróz, wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach prowadzą do przesuszenia, swędzenia i nieprzyjemnego napięcia skóry. To okres, w którym potrzebujemy nie tylko intensywnego nawilżenia, ale też skutecznej odbudowy bariery ochronnej naskórka.

Tołpa Dermo Body Skin Barrier barierowe masło do ciała to dermokosmetyk zaprojektowany z myślą o wymagających potrzebach skóry w sezonie grzewczym. Już po pierwszym użyciu przynosi ukojenie, a jego działanie regenerujące zauważalne jest po 3 dniach stosowania. Produkt zapewnia aż 24-godzinną ochronę przed swędzeniem i drapaniem.

Masło do ciała - Fot. hebe.pl

Dla kogo przeznaczone jest masło barierowe?

Tołpa Dermo Body Skin Barrier to odpowiedź na potrzeby osób z przesuszoną, szorstką i podrażnioną skórą. Kosmetyk rekomendowany jest szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy niska temperatura i suche powietrze osłabiają barierę ochronną skóry. To także idealny wybór dla osób, które często myją ręce lub mają kontakt z substancjami drażniącymi.

Produkt można stosować codziennie, nawet przy bardzo wrażliwej skórze. Masło zostało przebadane alergologicznie i dermatologicznie. Dzięki temu stanowi bezpieczne i skuteczne rozwiązanie dla każdego, kto boryka się z problemem suchości skóry.

Co daje skórze masło barierowe Tołpa?

Masło barierowe Tołpa działa kompleksowo – odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, który pełni funkcję ochronną i zabezpiecza przed utratą wody. Już po pierwszym użyciu eliminuje uczucie suchości i szorstkości, intensywnie nawilża oraz regeneruje.

Kosmetyk działa również kojąco – łagodzi podrażnienia i przynosi ulgę nawet najbardziej przesuszonej skórze. Dodatkowo chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz substancji drażniących. Produkt ma lekką konsystencję, która szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, co przekłada się na codzienny komfort użytkowania.

Najważniejsze korzyści:

eliminuje suchość i szorstkość po 1 użyciu,

zapewnia 24-godzinną ochronę przed swędzeniem i drapaniem,

regeneruje skórę już po 3 dniach stosowania,

przywraca miękkość i zdrowy wygląd skóry.

Jakie składniki aktywne zawiera masło barierowe?

Formuła Tołpa Dermo Body Skin Barrier oparta jest na starannie dobranych składnikach aktywnych, które wspierają regenerację i odbudowę skóry:

Torf tołpa. – naturalny ekstrakt roślinny znany z właściwości regenerujących,

– naturalny ekstrakt roślinny znany z właściwości regenerujących, Ceramid NP – odbudowuje warstwę lipidową naskórka, wzmacniając barierę ochronną,

– odbudowuje warstwę lipidową naskórka, wzmacniając barierę ochronną, Glikolipidy – wspierają strukturę skóry i zwiększają jej odporność na czynniki zewnętrzne,

– wspierają strukturę skóry i zwiększają jej odporność na czynniki zewnętrzne, Ekstrakt z żeń-szenia – działa przeciwutleniająco i rewitalizująco,

– działa przeciwutleniająco i rewitalizująco, Ekstrakt z grzyba Ganoderma Lucidum – wspomaga procesy odnowy skóry,

– wspomaga procesy odnowy skóry, Gliceryna – intensywnie nawilża i zapobiega utracie wilgoci,

– intensywnie nawilża i zapobiega utracie wilgoci, Witamina E (Tocopherol) – działa regenerująco i przeciwstarzeniowo.

Masło zawiera także inne składniki wspomagające działanie formuły. Wszystkie składniki zostały dobrane tak, aby zapewnić skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania.

