Soft Bloom to nic innego jak bardzo delikatne, florystyczne elementy wyrysowane z precyzją na płytce. Wybrałam dla ciebie 5 stylizacji, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Są idealnymi przykładami na to, że nawet paznokciowe minimalistki mogą cieszyć się misternymi, kobiecymi zdobieniami. Ta stylizacja wykonywana jest na neutralnej, delikatnej bazie, która świetnie komplementuje płytkę.

1. White Soft Bloom manicure to klasyka

Pierwsza stylizacja to łagodne wejście w trend Soft Bloom. Wybrałam je spośród wielu propozycji ze względu na ich klasyczny, bardzo delikatny wygląd. Na neutralnym lakierze z delikatnym połyskiem nałożone zostały białe płatki z delikatnym środkiem. Na płytce możesz też zauważyć niewielkie kropeczki, które stanowią wypełnienie powierzchni i sprawiają, że całość wygląda na dobrze przemyślaną.

Z pewnością docenisz ich uniwersalność. Takie paznokcie nadadzą się do każdej długości paznokci. Ale nie tylko pod tym kątem są świetną opcją. Będą pasować na każdą okazję: na co dzień i na większe wyjścia. Czeka cię garden party u przyjaciół, ślub kogoś bliskiego, a może nawet twój własny? Taka stylizacja sprawdzi się nawet u panny młodej.

Baza stylizacji może być wykonana w trzech opcjach:

półtransparentnym lakierem,

neutralnym beżowym lub różowym lakierem z połyskiem,

z dodatkiem w postaci wtarcia pyłku nadającego syreni efekt.

2. Sakura Soft Bloom dla fanek różu

Wiosna nieodłącznie kojarzy się z kwitnięciem sakury. To wyjątkowe, urzekające drzewo, które wiosną pokrywa się przepięknymi kwiatami. Od dawna jest inspiracją fanek mody i urody. Warto je wykorzystać również w przypadku paznokci. W subtelnym wydaniu Soft Bloom wybieramy tylko jeden paznokieć do nałożenia na niego aplikacji. Dla wygody można użyć gotowych płatków, które wystarczy ułożyć na formule lakieru i następnie utwardzić lampą. Aby dodać im delikatnego twistu i elegancji, warto ozdobić go kilkoma niewielkimi kryształkami.

Reszta paznokci powinna być utrzymana w delikatnym kolorze. Spektakularnie będzie wyglądać subtelny róż z efektem shimmer. Niewielkie drobinki przepięknie rozpraszają światło i mienią się w świetle.

3. Matowe Soft Bloom dla lubiących stylizacje z twistem

Nie mogłam pominąć w rankingu fanek matowego wykończenia. Soft Bloom w tej odsłonie pokazuje, że taki mani nie musi błyszczeć, żeby przyciągać spojrzenia. To właśnie mat jest tutaj bohaterem stylizacji. Zamiast klasycznego połysku mamy miękką, satynową powierzchnię, która nadaje paznokciom eleganckiej, nowoczesnej subtelności.

Delikatna, pudrowo-różowa baza w aksamitnym, matowym wykończeniu tworzy idealne tło dla subtelnych, ręcznie malowanych gałązek i drobnych kwiatów. Każdy detal jest lekki, cienko prowadzony, niemal jak szkic botaniczny.

4. Midow Bloom w minimalistycznym wydaniu

Jeśli chcesz paznokci, które będą bardziej ekspresyjne i będą jak piękna łąka, ale nadal w wydaniu, które spodoba się minimalistkom, mam propozycję idealną. Delikatne kwiatki przypominają tutaj obraz impresjonisty. Nie są dokładnie wymalowane, efekt rozmycia nadaje im subtelności i kobiecej delikatności. Kwiatki powinny być utrzymane w kolorystyce bazy.

Ozdoba to delikatne płatki złota zanurzone w formule lakieru. Sprawiają, że całość wygląda luksusowo i elegancko. To idealna opcja do wiosennych sukienek i delikatnych outfitów w klimacie clean girl.

5. Cat eye Soft Bloom dla szukających odrobiny paznokciowego szaleństwa

W paznokciach Soft Bloom popularne jest także wykorzystanie efektu cat eye. Jeśli cała płytka to dla ciebie za dużo, sprawdź, jak użyła lakieru z drobinami stylistka z filmiku poniżej. Nałożyła go jedynie na płatki kwiatów, dzięki czemu zyskały one trójwymiarowy, głęboki efekt.

Co prawda w tym mani wykorzystano także zielony kolor, który dla minimalistki może być zbyt krzykliwy, ale sam pomysł z kwiatkami wydaje mi się totalnym strzałem w dziesiątkę. A może obejrzenie tej inspiracji zachęci cię do eksperymentów?

