Manicure w stylu Coquette Core w tym sezonie nie zejdzie z listy najmodniejszych trendów. Subtelna baza, białe kokardki, koronkowe wzory, perełki i przestrzenne kwiaty królują w polskich salonach. Wyróżnikiem tych stylizacji jest delikatność połączona z wyjątkową dbałością o detal. Każdy z trzech wariantów daje szerokie możliwości personalizacji: możesz wybrać ulubiony motyw i sposób zdobienia, by podkreślić dłonie dokładnie tak, jak lubisz.

1. Manicure w stylu Coquette Core z delikatnym akcentem

Manicure nude z białą kokardką to klasyka stylu Coquette Core, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Baza w odcieniu nude doskonale komponuje się z każdym typem skóry, subtelnie podkreślając naturalny wygląd dłoni.

Biała kokardka, najczęściej wymalowana przy końcówce paznokcia lub na środku płytki, podkreśla delikatność i dziewczęcą subtelność manicure. Można ją wykonać przy pomocy lakieru hybrydowego lub stworzyć element 3D przy pomocy żelu lub zdecydować się na gotową ozdobę do paznokci.

Tego typu stylizacja jest wyjątkowo uniwersalna. Możesz ją śmiało nosić na co dzień czy do pracy, ale także spełni się jako uzupełnienie eleganckiej wieczorowej stylizacji. Dzięki neutralnej bazie manicure nie przytłacza, lecz zachwyca detalem, doskonale wpisując się w estetykę clean girl.

2. Kwintesencja Coquette Core z perełkami i koronką

Kolejny wariant stylu Coquette Core, który zdobywa serca Polek, to manicure z koronkowym wzorem, perełkami i trójwymiarową kokardą. Idealnie wpisuje się nie tylko w estetykę coquette, ale również w trend lace up. To propozycja idealna dla kogoś, kto lubi bogatsze zdobienia, ale nadal wyważone i ze smakiem.

Dla usprawnienia nakładania całej stylizacji koronkę nałóż przy użyciu stempelka. Również będzie to wymagać precyzji i cierpliwości, ale zajmie zdecydowanie mniej czasu niż standardowe ręczne malowanie cienkim pędzelkiem. Całość uzupełniają pojedyncze perełki, które nawiązują do klasycznej biżuterii i dodają stylizacji luksusowego charakteru. Głównym akcentem pozostaje trójwymiarowa kokarda, modelowana z żelu lub akrylu, stabilnie mocowana na płytce.

3. Białe kwiaty 3D też są idealnym elementem Coquette Core

Ostatnia propozycja to manicure z białymi kwiatami 3D na bazie cat eye. To stylizacja, która zachwyci cię lekkością i wyrafinowanym efektem. Lśniąca baza pozwala podkreślić dłonie i wyeksponować paznokcie. Nadaje całości artystycznego polotu i subtelnej kobiecości.

Kluczowy motyw stanowią ręcznie wykonane kwiaty 3D. To właśnie one nadają "życia" całej stylizacji i sprawiają, że nie jest ona tak banalna. Każdy kwiat można ozdobić w centrum drobną perełką lub cyrkonią, dzięki czemu manicure zyskuje biżuteryjny blask. To wybór dla osób, które chcą podkreślić dziewczęcy charakter swojej stylizacji, ale jednocześnie zależy im na tym, aby całość była subtelna i minimalistyczna.

