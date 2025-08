Tej jesieni, jak co roku, ciemne kolory wracają na salony, ale jeden z nich w tym sezonie zdominował wybiegi i najnowsze kolekcje topowych marek. Navy nails to trend inspirowany morskim, głębokim, nawet nieco militarnym odcieniem. Doskonale prezentuje się w macie, błysku, samodzielnie i z przeróżnymi dodatkami, w szczególności złotem.

Czym są navy nails?

Navy nails to po prostu paznokcie pomalowane lakierem w odcieniu głębokiego granatu - czasem wpadającego w czerń, czasem lekko chłodnego z nutą szarości lub fioletu. Ich popularność nie jest przypadkowa. W świecie mody granat to kolor luksusu, klasy i minimalizmu. Jest mniej oczywisty niż czerń, ale nadal bardzo elegancki. Kojarzy się z trendem old money albo quiet luxury.

Dodatkowo navy nails są uniwersalne: sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas ważnych okazji. W zestawieniu z biżuterią, zwłaszcza złotą, wyglądają bardzo high fashion. Świetnie komponują się też z jesiennymi ubraniami: swetrami, wełnianymi płaszczami czy botkami.

Navy nails: inspiracje na zdobienia

Granatowe paznokcie w stylu navy wcale nie muszą być nudne ani monotonne. Możesz zestawić je z ciekawymi dodatkami i stworzyć inspirujące zdobienie. W połączeniu ze złotymi płatkami lub efektem marmuru navy nails będą wyglądać elegancko, a jednocześnie nie będą "smutne".

Kolor navy możesz także śmiało wykorzystać do zrobienia french manicure albo kwiatowych zdobień w formie klasycznych ornamentów albo przy pomocy techniki "mokre na mokre".

Granat w wersji matowej także zrobi ogromne wrażenie - wygląda nowocześnie i nietypowo. Dobrze sprawdzi się u osób, które lubią minimalizm, ale chcą odejść od klasycznych nudziaków. Pamiętaj jednak o tym, że mat nie wybacza i ukazuje wszystkie niedoskonałości, więc manicure musi być wykonany perfekcyjnie.

Możesz też połączyć mat z błyszczącym akcentem - np. zostawić jeden paznokieć w połysku albo dodać drobny detal przy skórkach (np. efekt princess nails). Możesz dodać złotą linię, cieniutki pasek przy krawędzi paznokcia, pyłek lub subtelny brokat. Takie zdobienia sprawiają, że navy nails zyskują wieczorowy charakter i stają się idealne na imprezy lub randki.

