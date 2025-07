Jakiś czas temu pisałyśmy, że sleek bun to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tej jesieni jeszcze bardziej jednak ją odświeżamy. Taka fryzura dalej będzie hitem, ale tylko w "niskiej" wersji. Jest bowiem niezwykle elegancka i pasuje do wielu sytuacji. Sleek low bun to klasyka i hit jesieni 2025. W dodatku jest to niezwykle praktyczne uczesanie, które można stworzyć w zaledwie 5 minut. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku.

Reklama

Sleek low bun to klasyka i hit jesieni 2025

Sleek low bun to fryzura, która polega na bardzo mocnym ulizaniu włosów, a następnie związaniu ich w koczek przy samym karku. W ten sposób możemy uzyskać bardzo modne i niezwykle eleganckie uczesanie, na które chętnie stawiają np. francuskie it-girls.

Taka fryzura to idealny dodatek do różnych stylizacji. Dobrze komponuje się w eleganckiej wersji z garniturem. Świetnie też jednak wygląda w zestawieniu z różnymi sukienkami, a także klasyczną satynową spódnicą i basicowym topem. Jest zatem naprawdę uniwersalna. Zobacz, jak wygląda.

Jak wykonać sleek low bun w 5 minut? Krok po kroku

Aby wykonać sleek low bun, potrzebujesz zaledwie 5 minut oraz szczotkę, gumkę do włosów, wsuwki i pastę lub żel. Zrób to w następujących krokach:

Dokładnie rozczesz i wyprostuj włosy. Nałóż żel na całej długości. Zwiąż kosmyki w niski kucyk na wysokości karku. Zanim to zrobisz, dokładnie przeczesz je grzebieniem, żeby jak najbardziej "ulizać" je u nasady. Weź jeszcze więcej żelu i tym razem wsmaruj go w kucyk. Złóż razem dwa palce - wskazujący i środkowy - a następnie włóż je pod kucyk tak, żeby stworzyć niewielką pętlę. Resztę włosów złap drugą ręką i zwiń w rulon, a następnie owiń dookoła gumki. Zabezpiecz koczek wsuwkami. Całość warto utrwalić sprayem, np. Fix Design od L'Oréal Proffesionnel, który zapewnia efekt tafli lustra, a jednocześnie nie skleja włosów jak klasyczny lakier.

Poniżej znajdziesz cały tutorial wideo, jak błyskawicznie wykonać sleek low bun na swoich włosach.

Reklama

Inspiracje na noszenie fryzury sleek low bun

Wciąż zastanawiasz się, do jakich outfitów pasuje taka fryzura? Poniżej przedstawiam 3 różne stylizacje, które doskonale komponują się z włosami w stylu sleek low bun.