Fryzury na święta wcale nie muszą być nudne. Nie potrafisz pleść sobie warkocza, albo masz dość propozycji w stylu messy bun? Mam dla ciebie 3 genialne propozycje, które wyglądają efektownie, a ich zrobienie jest banalnie proste. Każda z tych fryzur może być wykonana samodzielnie w domu, a dodatkowe akcenty, takie jak wstążki czy ozdobne spinki, dodają im niepowtarzalnego, świątecznego charakteru.

1. Fryzura na święta w typie bubble

Pierwsza fryzura to tak zwane "bąbelki", które bardzo łatwo wykonać. Zacznij od podzielenia włosów na trzy partie. Każdą z nich zbierz w kucyk. Do ich związania użyj cieniutkich przezroczystych gumek. Wyższą kitkę przepleć przez dolną i użyj kolejnej gumki do związania włosów, a następnie włosy z drugiej kitki przepleć przez trzecią. Całość ułoży się w trzy bąbelki, które ozdobią kucyk. Na koniec możesz wydobyć cienkie pasemka przy buzi, które sprawią, że całość będzie prezentować się delikatnie i romantycznie.

Dodaj do tego wstążkę, aby ozdobić całość i nadać jej bardziej świątecznego akcentu. Możesz wykorzystać tasiemkę w kolorze swojej stylizacji. W ten sposób podkreślisz wyjątkowy look i pokażesz dbałość o detale.

2. Efektowny kucyk pełen objętości

Drugie uczesanie to kucyk pełen objętości. Podziel górną sekcję włosów na pół i przełóż je przez siebie. Jedną z nich zostaw na górze, a drugą wypuść na dół. Zbierz po środku klamerką do włosów i gotowe. To naprawdę banalnie prosty sposób na uzyskanie pełnej objętości. Będzie się wydawało, że masz dwa razy więcej włosów.

Dla efektu możesz wypuścić pasma przy buzi – to bardzo modne rozwiązanie, które wiele kobiet stosuje przy praktycznie wszystkich upięciach. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Włosy przy buzi nie tylko są ozdobą dla samego uczesania, ale też sprawia, że buzia wydaje się szczuplejsza i bardziej pociągła. Proste, opadające po obu stronach buzi linie, optycznie ją wydłużają. To upięcie sprawdzi się również w przypadku grzywki.

3. Niskie upięcie z twistem

Teraz trzecia propozycja, która jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Sama często szukam inspiracji na proste i szybkie fryzury i muszę przyznać, że jeśli chodzi o koki, bardzo frustruje mnie, gdy większość propozycji to proste messy bun. Nie pasują one do wszystkiego i często nie są idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza, gdy oczekujemy czegoś bardziej efektownego i eleganckiego. Dlatego mam dla ciebie alternatywę, którą sama przetestuję przy tegorocznym stole wigilijnym. Niski koczek z twistem będzie wyglądał olśniewająco do bardziej glamour stylizacji.

Zacznij od zrobienia pół-kitki, którą zbierzesz cienką, przezroczystą gumką. Musi ona być luźna, abyś mogła przerzucić włosy przez środek. Następnie dobierz pasma z boku i przełóż je przez powstałą pętelkę. Całość zbierz w niski kucyk i, podobnie, jak z górną warstwą, przełóż ją. Zwiąż cienką gumką włosy na dole i załóż je do środka. Całość zabezpiecz wsuwkami. Być może opis brzmi dość skomplikowanie, ale spójrz na krótki filmik autorki upięcia. W rzeczywistości jest to banalne.

