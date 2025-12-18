Każda z nas marzy o gładkich i lśniących włosach, ale niestety nie wszystkie widzimy je na co dzień w lustrze. Używamy więc rozmaitych kosmetyków, aby odżywić pasma i nadać im naturalnego blasku, ale czasem potrafi to kosztować sporo czasu i pieniędzy. Jest jednak łatwiejszy sposób. Wystarczy jeden kosmetyk, który robi na głowie efekt jak po laminacji włosów i to już w 5 minut. Zobacz, co to za cudo w buteleczce i dorwij go teraz w wyjątkowej promocji.

Domowe spa dla włosów przy pomocy 1 produktu

Jak uzyskać na włosach efekt tafli niczym po drogim zabiegu u fryzjera? Wystarczy sięgnąć po 5-minutową kurację laminującą do włosów od L'Oréal Paris. Elseve Glycolic Gloss to banalnie prosty w użyciu kosmetyk, bo nakłada się go na wilgotne włosy, już po nałożeniu odżywki, a następnie obficie spłukuje po zaledwie 5 minutach. W ten prosty sposób pielęgnacja trwa dosłownie chwilkę i nie wymaga wielkiego zachodu, a efekt jest widoczny od razu. Produkt domyka bowiem łuski włosa i wzmacnia pasma, a wszystko to dzięki zawartości kwasu glikolowego.

Jakby tego było mało, 5-minutowa kuracja laminująca jest niezwykle uniwersalna, bo nadaje się do wszystkich typów włosów, łącznie z kręconymi czy rozjaśnianymi. Największą różnicę widać właśnie na takich szorstkich i matowych pasmach, bo nagle pięknie się mienią i wydają znacznie bardziej miękkie w dotyku.

Efekty najlepiej widać na filmach publikowanych w sieci przez influencerki. Jedna z nich, posługująca się na TikToku nazwą @j.tere, przetestowała ten produkt i pokazała swoje włosy przed oraz po. Jak sama mówi, jej włosy dawno tak nie lśniły, a efekt, jaki uzyskała po samym wysuszeniu, był jak po użyciu prostownicy.

Zafunduj włosom luksus w drogeryjnej cenie

Jeśli więc marzą ci się gładkie, lśniące i miękkie włosy bez wychodzenia z domu do salonu fryzjerskiego, przetestuj ten produkt na własnych pasmach. Teraz jest na to najlepszy czas, bo właśnie można znaleźć go na promocji w Hebe. Regularna cena produktu wynosi tam 49,99 zł, a teraz kosztuje tylko 39,99 zł. To spora różnica, która jeszcze bardziej zachęca do testów.

elseve kuracja lamunijąca, fot. materiały prasowe hebe.pl

A jeśli spodoba ci się 5-minutowa kuracja, możesz wypróbować również inne kosmetyki z tej samej serii. W ofercie dostępny jest także szampon, odżywka i serum wzbogacone kwasem glikolowym, które w połączeniu dają już efekt doskonały. Spróbuj takiej domowej pielęgnacji, a być może uda ci się ułatwić sobie życie i zaoszczędzić sporą sumkę na wizytach u fryzjera.

