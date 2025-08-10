Jesienią, kiedy zaczyna się sezon kurtek i płaszczy, częściej sięgamy po stonowane kolory i praktyczne uczesania. Ale "praktyczne" nie znaczy "nudne". Wręcz przeciwnie - fryzury na ten sezon łączą funkcjonalność z klasą i nowoczesnym akcentem. Jeśli szukasz pomysłu na odświeżenie swojego looku, oto 3 ciekawe propozycje, po które warto wypróbować.

Miękkie francuskie fale i ciepłe kolory

Francuzki kochają włosy czesane wiatrem, miękkie loki i uczesania, które wyglądają, jakby były zrobione "od niechcenia". Ten typowy francuski styl nadal ma się świetnie. W sezonie jesień 2025 modne będą miękkie fale w duchu je ne sais quoi - czyli efektu lekkiego nieładu, który w rzeczywistości jest bardzo przemyślany.

Taka fryzura w stylu rich girl hair najlepiej wygląda na włosach półdługich lub długich, z lekko wycieniowanymi końcówkami. Wystarczy użyć lokówki o dużej średnicy lub zapleść na noc dwa luźne warkocze. Fale powinny być niedoskonałe, jak po spacerze w jesiennym wietrze.

Niski kok z przedziałkiem na środku

Fryzury w stylu low bun albo nisko upięte końskie ogony to uczesanie, które powraca co sezon, ale tej jesieni przybiera nową, bardziej wygładzoną i minimalistyczną formę. Włosy zebrane na wysokości karku, z wyraźnym przedziałkiem pośrodku, tworzą bardzo nowoczesny i profesjonalny look.

Aby dodać mu lekkości i subtelności, możesz wypuścić po bokach dwa cienkie pasma lub związać kok aksamitną gumką albo ozdobną spinką. To uczesanie doskonale sprawdzi się u kobiet o rysach twarzy w kształcie owalu, serca lub prostokąta. Wygładza, wysmukla i dodaje klasy każdej stylizacji - od garnituru po zwiewną sukienkę.

Bob z grzywką kurtynową

Grzywka hollywoodzka, nazywana kurtynową albo "firankową" to trend, który ma się bardzo dobrze od wielu sezonów. Bob to z kolei jedno z tych cięć, które nigdy nie wychodzą z mody, a jedynie ewoluują. Jesienią 2025 nosimy go z grzywką zaczesaną na bok lub właśnie na firankę. Może być delikatnie postrzępiony lub idealnie wygładzony - w zależności od okazji.

To świetna opcja dla kobiet, które nie chcą spędzać dużo czasu na stylizacji, ale lubią wyglądać efektownie. Fryzura najlepiej wygląda, kiedy doda się jej objętości, np. przy pomocy suchego szamponu lub pudru unoszącego włosy.

