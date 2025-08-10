Te fryzury będziemy nosić jesienią 2025. 3 eleganckie propozycje dla każdej kobiety
Jesień 2025 to czas fryzur kobiecych i nonszalanckich, ale nade wszystko wygodnych. W trendach dominują miękkie fale, niskie koki i klasyczne cięcia z twistem. Wybierając jedną z tych propozycji, masz pewność, że będziesz wyglądać stylowo, zarówno w pracy, jak i na wieczornym spotkaniu.
Jesienią, kiedy zaczyna się sezon kurtek i płaszczy, częściej sięgamy po stonowane kolory i praktyczne uczesania. Ale "praktyczne" nie znaczy "nudne". Wręcz przeciwnie - fryzury na ten sezon łączą funkcjonalność z klasą i nowoczesnym akcentem. Jeśli szukasz pomysłu na odświeżenie swojego looku, oto 3 ciekawe propozycje, po które warto wypróbować.
Miękkie francuskie fale i ciepłe kolory
Francuzki kochają włosy czesane wiatrem, miękkie loki i uczesania, które wyglądają, jakby były zrobione "od niechcenia". Ten typowy francuski styl nadal ma się świetnie. W sezonie jesień 2025 modne będą miękkie fale w duchu je ne sais quoi - czyli efektu lekkiego nieładu, który w rzeczywistości jest bardzo przemyślany.
Taka fryzura w stylu rich girl hair najlepiej wygląda na włosach półdługich lub długich, z lekko wycieniowanymi końcówkami. Wystarczy użyć lokówki o dużej średnicy lub zapleść na noc dwa luźne warkocze. Fale powinny być niedoskonałe, jak po spacerze w jesiennym wietrze.
Czytaj też: jak zrobić loki bez użycia ciepła?
Niski kok z przedziałkiem na środku
Fryzury w stylu low bun albo nisko upięte końskie ogony to uczesanie, które powraca co sezon, ale tej jesieni przybiera nową, bardziej wygładzoną i minimalistyczną formę. Włosy zebrane na wysokości karku, z wyraźnym przedziałkiem pośrodku, tworzą bardzo nowoczesny i profesjonalny look.
Aby dodać mu lekkości i subtelności, możesz wypuścić po bokach dwa cienkie pasma lub związać kok aksamitną gumką albo ozdobną spinką. To uczesanie doskonale sprawdzi się u kobiet o rysach twarzy w kształcie owalu, serca lub prostokąta. Wygładza, wysmukla i dodaje klasy każdej stylizacji - od garnituru po zwiewną sukienkę.
Bob z grzywką kurtynową
Grzywka hollywoodzka, nazywana kurtynową albo "firankową" to trend, który ma się bardzo dobrze od wielu sezonów. Bob to z kolei jedno z tych cięć, które nigdy nie wychodzą z mody, a jedynie ewoluują. Jesienią 2025 nosimy go z grzywką zaczesaną na bok lub właśnie na firankę. Może być delikatnie postrzępiony lub idealnie wygładzony - w zależności od okazji.
To świetna opcja dla kobiet, które nie chcą spędzać dużo czasu na stylizacji, ale lubią wyglądać efektownie. Fryzura najlepiej wygląda, kiedy doda się jej objętości, np. przy pomocy suchego szamponu lub pudru unoszącego włosy.
Czytaj także:
- Sleek low bun wykonasz w 5 minut. To klasyka w najlepszym wydaniu i hit jesieni
- Ta lekka fryzura to hit wśród Dunek. Ułożysz ją w 5 minut i sprawdzi się podczas upałów
- Fairy Cut to najmodniejsza fryzura na lato 2025. Układa się dosłownie sama