Kosmetyki stymulujące wzrost włosów BeBio to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą skutecznie zagęścić włosy i poprawić ich kondycję w naturalny sposób. Marka wprowadziła do swojej oferty zestaw trzech produktów zawierających opatentowany kompleks Baby Hair Complex, który działa wielotorowo – oczyszcza skórę głowy, stymuluje mieszki włosowe oraz wzmacnia i nawilża pasma. Zestaw składa się z wcierki, odżywki bez spłukiwania i peelingu. Aktualnie jest dostępny w sklepie internetowym producenta w cenie 41,98 zł.

Efekty stosowania kosmetyków stymulujących wzrost włosów od BeBio

Zestaw kosmetyków BeBio Baby Hair Complex to kompleksowa odpowiedź na potrzeby osób pragnących zagęścić włosy i przywrócić im zdrowy wygląd. W skład zestawu wchodzą trzy produkty: wzmacniająca wcierka do skóry głowy i włosów, naturalna nawilżająca odżywka bez spłukiwania oraz naturalny peeling stymulujący wzrost włosów. Regularne stosowanie tych kosmetyków prowadzi do wyraźnego wysypu baby hair, stymulacji mieszków włosowych, zagęszczenia pasm oraz ich wzmocnienia na całej długości. Każdy produkt w zestawie został opracowany z myślą o pielęgnacji włosów na innym etapie – od oczyszczania skóry głowy, przez nawilżenie, aż po pobudzanie cebulek do wzrostu.

Zestaw kosmetyków BeBio Baby Hair Complex, fot. mat. prasowe

1. Wzmacniająca wcierka do skóry głowy i włosów BHC

Wcierka BeBio Baby Hair Complex to innowacyjny produkt, który dzięki opatentowanemu kompleksowi Baby Hair Complex intensywnie stymuluje mieszki włosowe. W składzie znajduje się ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, ograniczający wypadanie włosów, a także keratyna roślinna, biotyna i wyciąg z żywicy akacji, które odpowiadają za wzmocnienie i odbudowę włosów. Dodatkowo hydrolat z kwiatu rumianku rzymskiego odżywia i dodaje blasku.

Sposób aplikacji jest niezwykle prosty: wystarczy spryskać skórę głowy niewielką ilością produktu, delikatnie wmasować kolistymi ruchami i pozostawić do wchłonięcia – najlepiej na noc. Nie wymaga spłukiwania.

Wcierka BeBio Baby Hair Complex, fot. mat. prasowe

2. Naturalna nawilżająca odżywka bez spłukiwania Baby Hair Complex

Odżywka bez spłukiwania zawarta w zestawie BeBio Baby Hair Complex to produkt, który nawilża, regeneruje i wygładza włosy. Jej formuła opiera się na keratynie roślinnej, biotynie i proteinach, które wzmacniają pasma oraz stymulują ich wzrost. Ekstrakt z orzecha włoskiego zapewnia miękkość, elastyczność i ułatwia rozczesywanie, a resweratrol poprawia kondycję włosów i przyspiesza ich wzrost.

Odżywkę nakłada się na wilgotne, umyte włosy. Po aplikacji należy pozostawić ją do wchłonięcia – bez spłukiwania.

Odżywka bez spłukiwania BeBio Baby Hair Complex, fot. mat. prasowe

3. Naturalny peeling stymulujący wzrost włosów Baby Hair Complex

Peeling do skóry głowy BeBio to trzecia część zestawu Baby Hair Complex. Produkt oczyszcza skórę głowy, złuszcza martwy naskórek i usuwa resztki kosmetyków do stylizacji. W jego składzie znajdują się aloes i arginina, które nawilżają skórę i wzmacniają cebulki włosów, a także papaina i kwasy AHA, które poprawiają mikrokrążenie i oczyszczają skórę.

Peeling stosuje się przed myciem – nakłada się go równomiernie na suchą skórę głowy, pozostawia na 5–10 minut, a następnie dokładnie spłukuje wodą i myje włosy szamponem. Regularne stosowanie peelingu poprawia kondycję skóry głowy i przeciwdziała wypadaniu włosów.

Peeling do skóry głowy BeBio Baby Hair Complex, fot. mat. prasowe

Zalety i wady stosowania zestawu dającego wysyp baby hair

Zestaw kosmetyków stymulujących wzrost włosów BeBio dostępny jest w promocyjnej cenie 41,98 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 59,97 zł). W jednej paczce otrzymujemy komplet trzech produktów – wcierkę, odżywkę i peeling – które razem działają na każdym etapie pielęgnacji: oczyszczają, nawilżają i stymulują mieszki włosowe. Nie trzeba samodzielnie dobierać kosmetyków – zestaw stanowi gotowe rozwiązanie dla osób szukających skutecznego sposobu na baby hair i zagęszczenie fryzury.

Dodatkowym atutem są wygodne formy aplikacji – odżywka i wcierka posiadają atomizery, a peeling wyposażony jest w praktyczną końcówkę ułatwiającą nakładanie.

Jedyną potencjalną wadą może być wprowadzenie trzech nowych kosmetyków naraz, co dla niektórych osób może wiązać się z niepewnością efektów. Mimo to, biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę oraz kompleksowe działanie, zestaw zdecydowanie warto przetestować.

