Butterfly cut to fryzura, która szturmem podbiła media społecznościowe i salony fryzjerskie na całym świecie. Jej fenomenalna popularność zapowiada, że będzie to absolutny hit w nadchodzącym roku. Motylkowe cięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzięki efektowi objętości i stylizacji inspirowanej latami 70. i 90., a jego fanami są zarówno fryzjerzy, jak i gwiazdy światowego formatu.

Na czym polega cięcie butterfly cut i jak wygląda?

Butterfly cut to wielowarstwowe cięcie, które łączy długie partie włosów z krótszymi pasmami przy twarzy. Krótsze warstwy kończą się zazwyczaj kilka centymetrów poniżej linii żuchwy, a dłuższe sięgają poniżej ramion. Charakterystyczna struktura warstw przypomina skrzydła motyla, stąd nazwa.

Kluczowe elementy fryzury to stopniowanie, cieniowanie oraz grzywka typu curtain bangs. Całość tworzy efekt objętości bez konieczności skracania długości włosów. Fryzura inspirowana jest stylem z lat 70. i 90., co nadaje jej retro charakter.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Komu pasuje butterfly cut i kto powinien go unikać?

Butterfly cut doskonale sprawdza się u osób z długimi i cienkimi włosami. Dzięki warstwom fryzura optycznie zagęszcza włosy i dodaje im lekkości. Pasuje również do twarzy o okrągłym, owalnym lub wydłużonym kształcie – warstwy przy twarzy pomagają wysmuklić rysy i podkreślić kości policzkowe.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Osoby o bardzo gęstych, kręconych włosach powinny skonsultować się ze stylistą – zbyt duża objętość może utrudnić uzyskanie pożądanego efektu. Jednak jak widać na poniższej inspiracji, nie jest to niemożliwe. Wystarczy oddać się w ręce specjalisty, który będzie umiał pracować z gęstymi, długimi włosami, aby uzyskać zniewalający efekt!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jak stylizować butterfly cut, aby uzyskać maksymalny efekt?

Stylizacja butterfly cut nie jest skomplikowana, ale warto zapamiętać kilka prostych trików, które ułatwią stylizację i sprawią, że codziennie będziesz wyglądać jak po wyjściu od fryzjera.

Susz włosy głową w dół lub na dużej, okrągłej szczotce, aby unieść je u nasady.

Wywiń krótsze pasma przy twarzy ku zewnątrz, aby uwydatnić efekt skrzydełek.

Używaj sprayu termoochronnego, pianki lub sprayu zwiększającego objętość.

Do wykończenia użyj lekkiego olejku nabłyszczającego lub lakieru utrwalającego.

Dobrze obcięte warstwy same tworzą objętość, ale stylizacja pomoże w pełni wydobyć potencjał fryzury. Fryzura dobrze wygląda także z delikatnymi falami lub w naturalnym nieładzie.

Gwiazdy i social media pokochały butterfly cut – oto dlaczego

Butterfly cut to hit na TikToku – hasztag #butterflyhaircut osiągnął ponad 140 milionów wyświetleń. W mediach społecznościowych butterfly cut jest symbolem stylu vintage w nowoczesnej odsłonie. Połączenie objętości, lekkości i subtelnego nawiązania do klasyki sprawia, że fryzura trafia w gusta różnych grup wiekowych. Wśród fanek tej fryzury znajdują się znane postacie, takie jak Sabrina Carpenter, Emily Ratajkowski, Matilda Djerf, Ayo Edebiri czy Jennifer Lopez.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Butterfly cut wyróżnia się utrzymaniem długości przy jednoczesnym dodaniu objętości. To kompromis między radykalną metamorfozą a zachowaniem klasycznego wyglądu. Stylizacje takie jak balayage czy face framing dodatkowo podkreślają wielowymiarowy charakter fryzury.

Czytaj także: